ЗСУ можуть відкинути росіян на позиції 23 лютого до кінця року: американський генерал назвав умову

Бен Ходжес спрогнозував терміни закінчення бойових дій в Україні / Reuters

Екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах.

За його словами, українці були неймовірно стійкими та винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

"Артилерія та ракети, які можуть стріляти далі й продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, наносити удари по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту", - сказав Ходжес в інтерв'ю DW.

Колишній командувач силами США в Європі вважає, що росіяни досягли кульмінації, вони більше нічого не можуть зробити, але українцям необхідна здатність перемогти.

"Росіяни вже досягли кульмінації в наступі та більше нездатні просунутися. Більш того, вони нездатні навіть захистити свої тили. Тривалість війни залежатиме від того, чи зробимо ми все, що обіцяли, чи поставимо все озброєння, яке обіцяли. Я вважаю, що до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого", - сказав американський генерал.

Як повідомляв Главред, в липні Бен Ходжес прогнозував, що активні бойові дії в Україні, ймовірно, триватимуть до зими. За його словами, ситуація на полях битви вже значно змінюється на користь України, проте чекати припинення бойових дій цієї зими не варто.

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Він передбачає передачу нашій країні 6 ракетних комплексів, безпілотників і 300 тисяч снарядів.

Інші новини: