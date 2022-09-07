Бої будуть важкими: в наступні кілька тижнів окупанти 'посипляться' - Ходжес

В наступні кілька тижнів українська армія розгромить окупантів на півдні країни / Колаж фото УНІАН, скріншот

В наступні кілька тижнів будуть важкі бої, внаслідок яких окупанти "посипляться". Російські військові втратили логістику на півдні України та просто тримають оборону. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю 24 каналу.

Він додав, що не бачить, як російська армія може покращити своє становище найближчим часом та запевнив, що зараз потрібно "надати Україні все необхідне".

"Мені невідомо точно, скільки ресурсів мають українці. Знаю, що чисельність армії наближається до 700 тисяч, можливо й більше. Не всі ще пройшли навчання і злагодження, однак проблеми у живій силі немає. Потрібно отримати достатню кількість далекобійної артилерії та протиповітряної оборони. Думаю, що Генеральний Штаб це розуміє і там намагалися підготувати війська, які мають здійснити прорив", - сказав Бен Ходжес.

Як повідомляв Главред, раніше екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоби Захід постачав зброю в достатніх обсягах. За його словами, українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія.

Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, в якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий та не очікував розвалу СРСР.

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