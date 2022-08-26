Путін як ніколи далекий від "повернення України в лоно Росії" і готується до затяжної війни - NYT

Війська Путіна зазнають великих втрат на війні в Україні / Колаж УНІАН

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін ухвалив рішення збільшити чисельність російської армії через очікування затяжної війни проти України. Війська загарбників зазнали великих втрат на полі бою. Сьогодні глава Кремля як ніколи далекий від повернення української держави в лоно Москви. Ймовірно, бойові дії затягнуться до наступної зими, або навіть довше.

Журналісти The New York Times у своєму матеріалі пишуть, що указ Путіна щодо розширення армії Росії став останнім сигналом підготовки Москви до тривалої війни проти України. Росіяни на полі бою зазнали великих втрат.

"Путін у четвер наказав різко збільшити чисельність російських збройних сил, що є відмовою від багаторічних зусиль Кремля щодо скорочення роздутої армії і останньою ознакою того, що він готується до затяжної війни в Україні, де Росія зазнала великих втрат", - зазначають автори статті.

Вказується, що указ глави Кремля про збільшення чисельності армії РФ став першим за останні п'ять років. Чиновники не пояснюють такого рішення, мало про нього говорять і пропагандисти.

Крім того, документ від Путіна з'явився саме в той час, коли він "як ніколи далекий від своєї мети повернути всю або більшу частину України назад в лоно Росії".

"Це не той крок, який ви робите, коли очікуєте швидкого закінчення своєї війни", - зауважив дослідник політики в RAND Corporation Дара Массікот. На думку вченого, до таких кроків вдаються, "коли складають якийсь план затяжного конфлікту".

Також, за даними журналістів, з'являється все більше відомостей щодо того, що війна проти України може затягнутися. Ймовірно, до наступної зими або навіть довше.

"Наступ Росії на сході і півдні сповільнився до мінімуму, і жодна зі сторін не проявила готовності до перемовин або компромісу", - підкреслили в The New York Times.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що поступок Росії щодо територій з боку України не буде. Київ не хоче переносити війну на майбутнє. Українська держава має намір відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що у війні Росії проти України розпочався четвертий етап. Орієнтовно він триватиме 2-3 місяці до зими. На його думку, сторони без подальшого просування на полі бою обмінюватимуться ударами.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Росія можуть відновити перемовний процес. Але для цього Москва повинна виконати умови Києва – вивести свої війська з окупованих українських територій.

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