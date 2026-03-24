РФ поцілила у готель і житлові будинки: ворог комбіновано атакував Полтавщину

Руслан Іваненко
24 березня 2026, 04:07оновлено 24 березня, 05:20
Російські окупанти атакували Полтавщину балістичними ракетами та безпілотниками.
Ворог застосував ударні БпЛА та балістичну зброю / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Масований обстріл Полтавської області в ніч на 24 березня
  • Загинули 2 людини, 11 отримали поранення
  • Пошкоджено житлові будинки та будівлі готелю

У ніч на 24 березня Полтавська область зазнала масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ. Ворог застосував комбіновану атаку, використавши ударні безпілотники та балістичну зброю.

Перші вибухи пролунали після появи ворожих БпЛА у повітряному просторі області. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування балістичних ракет.

Факт атаки підтвердив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, закликавши мешканців залишатися в укриттях.

"Полтавщина під атакою ворога. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" — повідомили в Полтавській ОВА під час тривоги.

Близько 3:00 ранку з’явилися перші повідомлення про наслідки обстрілів: му Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю, на місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

Ближче до 4:00 ранку надійшли перші трагічні звістки: двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Трохи згодом очільник ОВА повідомив, що кількість травмованих збільшилася до одинадцяти людей. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, ближче до півночі 23 березня Росія підняла в повітря кілька бортів стратегічної авіації. Про це повідомили Повітряні сили України.

Також у ніч на 24 березня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Внаслідок атаки постраждали люди, у місті виникли пожежі та зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Крім того, в ніч на 23 березня окупанти атакували дронами Одеську область. Під ударом опинилися житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження отримав також склад на території порту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

