РФ поцілила у готель і житлові будинки: ворог комбіновано атакував Полтавщину

Коротко:
- Масований обстріл Полтавської області в ніч на 24 березня
- Загинули 2 людини, 11 отримали поранення
- Пошкоджено житлові будинки та будівлі готелю
У ніч на 24 березня Полтавська область зазнала масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ. Ворог застосував комбіновану атаку, використавши ударні безпілотники та балістичну зброю.
Перші вибухи пролунали після появи ворожих БпЛА у повітряному просторі області. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування балістичних ракет.
Факт атаки підтвердив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, закликавши мешканців залишатися в укриттях.
"Полтавщина під атакою ворога. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" — повідомили в Полтавській ОВА під час тривоги.
Близько 3:00 ранку з’явилися перші повідомлення про наслідки обстрілів: му Полтавській громаді зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю, на місцях "прильотів" спалахнули пожежі.
Ближче до 4:00 ранку надійшли перші трагічні звістки: двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Трохи згодом очільник ОВА повідомив, що кількість травмованих збільшилася до одинадцяти людей. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Атаки РФ по території України - останні новини
Як повідомляв Главред, ближче до півночі 23 березня Росія підняла в повітря кілька бортів стратегічної авіації. Про це повідомили Повітряні сили України.
Також у ніч на 24 березня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Внаслідок атаки постраждали люди, у місті виникли пожежі та зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.
Крім того, в ніч на 23 березня окупанти атакували дронами Одеську область. Під ударом опинилися житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження отримав також склад на території порту. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Читайте також:
- Росія посилить тиск: військовий здивував прогнозом щодо тривалості війни
- Росія хоче запускати ракети Х-101 без літаків: українців попередили про нову загрозу
- Кремль запропонував Трампу таємну угоду щодо України - що хоче Росія і як відповіли США
Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
