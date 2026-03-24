Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ масовано атакувала Запоріжжя, що відомо

Внаслідок ударів по місту пошкоджені житлові будинки, магазини та об’єкти промислової інфраструктури.

У ніч на 24 березня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники та ракети. Внаслідок атаки постраждали люди, у місті виникли пожежі та зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина поранена, виникла пожежа — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Обласний центр усе ще перебуває під атакою російських безпілотників", — написав Федоров о 2:27.

За словами посадовця, кількість пошкоджених об’єктів зростає. Зафіксовано влучання та руйнування багатоквартирних і приватних будинків, нежитлових споруд та торгового об’єкта.

Станом на 03:24 відомо про трьох поранених.

"Щонайменше дві людини поранені, виникли пожежі, є руйнування внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — уточнив Федоров.

Ближче до четвертої години ранку стало відомо, що, на жаль, одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Пошкоджені шість багатоквартирних і два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі та об’єкт промислової інфраструктури. На місцях уже працюють екстрені служби, волонтери та комунальні служби.

Як писав Главред, ближче до півночі 23 березня Росія підняла в повітря кілька бортів стратегічної авіації. Про це повідомили Повітряні сили України.

Крім того, військовий аналітик Олег Жданов вважає, що найближчим часом існує ймовірність нової масштабної ракетної атаки на Україну. До такого висновку він дійшов, аналізуючи останні ознаки та активність з боку Росії.

Також у ніч на 24 березня Полтавська область зазнала масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ. Ворог застосував комбіновану атаку, використавши ударні безпілотники та балістичну зброю.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

