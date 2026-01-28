Скасування графіків відключень: експерт сказав, коли українці зможуть видихнути

Експерт додав, що зараз Україні не вистачає третини генерації.

Скільки триматимуть відключення світла

Головне із заяви експерта:

Найближчим часом відключення світла не припиняться

Україні потрібно більше засобів ураження, щоб збивати всі російські дрони і ракети

Також потрібно підключити генерацію до Об'єднаної енергосистеми

Сподіватися на те, що з настанням нульових температур відключення світла стануть коротшими або припиняться, не варто. Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

За його словами, з відключеннями світла українці будуть жити доти, доки не будуть виконані дві умови.

"По-перше, поки у нас не буде достатньо засобів ураження, щоб збивати всі російські дрони і ракети, що летять по наших енергетичних об'єктах, а, по-друге, поки не буде підключена нова генерація до Об'єднаної енергосистеми. Іншими словами, поки у нас не з'явиться те, чим можна замінити те, що вибито Росією", - наголосив він.

Експерт додав, що зараз Міненерго засекречує всю інформацію, повністю закриває її, перш за все, від громадян.

"Я цього не розумію, тому що російська розвідка і так все знає. Президент зазначав, що у нас зараз в доступі 11 гігават генерації. У той же час Свириденко перед початком сезону заявляла, що у нас готово до сезону 17,6 гігават генерації. 17,6 гігават мінус 11 гігават дорівнює 6,6 гігават. Саме стільки нам не вистачає, тобто третини генерації. Де взяти 6,6 гігават? А з'явитися вони можуть завдяки стимулам від уряду", - зауважив Рябцев.

На його думку, чим більше буде розподіленої генерації, тим менше буде перерв в енергопостачанні.

Коли ситуація зі світлом може покращитись

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що в Україні значно ускладнилася ситуація з енергопостачанням, проте з часом загальна картина може поступово покращитися.

За його словами, ближче до початку березня ситуація стане кращою. Він також додав, якщо Україну скують нові морози до -20 градусів, то ситуація стане складнішою.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, через обстріли країни-агресорки Росії ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому в окремих областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

В "Укренерго" говорили, що у середу, 28 січня, у всіх регіонах України вимикатимуть світло. Діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності.

Речниця КМВА Катерина Поп заявляла, що графіки погодинних відключень електроенергії для столиці України можуть відновитися вже найближчими днями.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

