"Стане для них фатальним містом": Сирський оцінив ризик нового наступу РФ на Харків

ЗСУ не можуть ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку противника до наступальних дій. Тому вживаються всі заходи для адекватного реагування.

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Сирський оцінив, чи є загроза нового наступу РФ на Харків / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, МО рф

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, наскільки реальна можливість того, що російські окупанти почнуть новий наступ на Харків.

За його словами, ЗСУ не можуть ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку противника до наступальних дій. Тому вживаються всі заходи для адекватного реагування на таку можливість.

"На сьогоднішній день проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій та позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій", - сказав Сирський в інтерв'ю Укрінформу.

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Головком ЗСУ нагадав, то в українських військових уже є досвід бойових дій у Харківській області.

"Нам вдалося "прочитати" противника і звільнити значну частину Харківщини. У цей час стався масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни вирушать туди знову, Харків стане для них фатальним городом", - заявив Сирський.

Генерал додав, що кожна військова операція по-своєму унікальна, і просто скористатися її умовною калькою в наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов.

"Сучасна війна - це математична задачка із сотнями змінних, у якій будь-яка складова може мати вирішальне значення", - пояснив він.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Загроза нового наступу РФ на Харків - прогнози

Начальник Харківського гарнізону і сил оборони Харкова генерал Сергій Мельник заявив, що від Росії можна очікувати все, що завгодно, однак станом на зараз немає жодної загрози наступу російських військ на Харків.

Росіяни зібрали на Куп'янському напрямку значне військове формування чисельністю близько 100 тисяч військових. Однак, прямої загрози для наступу росіян на Харків або відкриття нового фронту немає, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Колишній головнокомандувач Збройними силами США в Європі Бен Годжес заявив, що в окупантів наразі немає мобільних груп, які здатні були б рухатися в напрямку Харкова або Києва. Ворожі сили не можуть здійснити прорив, але вони ведуть війну на виснаження.

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