Окупанти можуть піти у наступ на півдні: Машовець назвав міста, які під загрозою

Росія може спробувати використати південь України, щоб вирішити два свої основні стратегічні завдання.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-mogut-poyti-v-nastuplenie-na-yuge-mashovec-nazval-goroda-kotorye-pod-ugrozoy-10555031.html Посилання скопійоване

Окупанти можуть піти у наступ на півдні/ колаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрін YouTube

Російська окупаційна армія може здійснити наступальну операцію у Південній операційній зоні. Метою такої операції може бути спроба повністю "зняти загрозу" Криму.

Таку думку висловив військовий оглядач Костянтин Машовець. Він припустив, що найбільш вірогідними напрямками, де армія країни-агресорки Росії може піти у наступ, є Запорізький, Вугледарсько-Курахівський (або як альтернатива – на Шахтарське та Андріївку), Гуляйпольский.

"Організація та проведення противником наступальної операції, бодай, оперативного рівня у Південній операційній зоні малоймовірна, але цілком можлива... "Сподвигнуть" противника на це, може два "соображенния" – бажання повністю "зняти загрозу" Криму, або перспективи досягнення успіху у Східній операційній зоні на Покровському чи Краматорському напрямках", – зазначив Машовець. відео дня

За словами військового оглядача, російські окупанти у Південній операційні зоні зосередилися на двох речах: по-перше, на розвідці та моніторингу оперативного тилу українських військових, по-друге, на підготовці оборони на визначених напрямках.

Також Машовець додав, що РФ хоче використати південь України для вирішення своїх двох основних стратегічних завдань:

пробитися до промислового "серця" України – зв'язки Дніпро-Запоріжжя та прилеглих територій (включаючи Кривій Ріг, Нікополь, Дніпродзержинськ, Марганець й т.д.)

відрізати Україну від її морської "брами" – Одеси та Миколаєва (із проривом до своїх "друзів" у Придністров'ї).

Хто такий Костянтин Машовець Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

Війна в Україні

Раніше колишній командувач Сухопутних військ США, американський генерал Бен Ходжес оцінив, чи здатна Росія наступати на Київ і Харків. На Заході поширюють наративи про нібито неминучість перемоги агресора Російської Федерації, але це неправдиві меседжі, сказав генерал США Бен Ходжес.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ за місяць знищили майже 1000 артсистем. Це найвищий місячний показник з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, у ніч на 3 квітня РФ атакувала 4 області дронами і одну – ракетами. Загарбники вдарили по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, і по чотирьох областях – дронами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред