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"Повернули більше, ніж втратили": Сирський розповів, чи зможуть ЗСУ стримати натиск РФ

Анна Ярославська
29 березня 2024, 11:44
Українські військові навчилися воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю застосування зброї, яка є.
Олександр Сирський, ЗСУ
Олександр Сирський відповів, чи є у ЗСУ ресурси і можливості, щоб зупинити просування армії РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 37 окрема бригада морської піхоти

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті справді складна, але українські військові не лише стоять в обороні, а й щодня на різних напрямках просуваються вперед.

В інтерв'ю Укрінформу він сказав, що територіальні здобутки окупаційної армії РФ мають тактичне значення.

"Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні досягнення, якщо вони і є, мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", - сказав Сирський.

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Головком ЗСУ визнав, що поточна обстановка на певних напрямках "напружена".

"Російські окупанти далі нарощують зусилля і мають чисельну перевагу в особовому складі. Вони традиційно не зважають на втрати та продовжують застосовувати тактику масованих штурмів. На певних напрямках щодоби підрозділи Сил оборони України відбивають по кілька десятків атак", - сказав Сирський.

За його словами, армія РФ значно наростила активність авіації, застосовує КАБ - керовані авіабомби, які руйнують позиції захисників України.

"Крім того, ворог веде щільний артилерійський і мінометний вогонь. Ще кілька днів тому перевага ворога за випущеними боєприпасами становила співвідношення близько 6:1", - сказав головком ЗСУ.

Сирський зазначив, що українські військові навчилися воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю застосування зброї, яка є. Крім того, ЗСУ максимально використовують перевагу в засобах безпілотної авіації.

РФ продовжує наступ

За словами Сирського, окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається за будь-яку ціну вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити ЗСУ на лівому березі Дніпра в Запорізькій області.

"На певних ділянках фронту нам вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, і це одразу позначилося на обстановці в цілому. Наші артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту. Ворог щодоби не лише має значні втрати в живій силі й техніці, зокрема артилерійські системи - він ніколи й ніде не може почуватися в безпеці також на тимчасово окупованих територіях України. Це важливий психологічний фактор. Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант має це усвідомлювати", - сказав він.

Втрати армії РФ зростають

Генерал навів як приклад статистику втрат армії РФ: лише за лютий-березень 2024 року ворог втратив понад 570 танків, приблизно 1430 бойових броньованих машин, близько 1680 артилерійських систем і 64 системи ППО.

Вдалося знизити й активність ворога в повітрі. Лише протягом 10 днів у лютому ЗСУ збили 13 літаків противника, зокрема одразу два стратегічно важливих літаки спостереження та управління А50.

"Водночас Сили оборони України утримують під контролем головні висоти та райони оборони. Наша мета - не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій", - сказав Сирський.

Втрати РФ у війні станом на ранок 29 березня 2024 року
Втрати РФ у війні станом на ранок 29 березня 2024 року / Главред

Україна змінює тактику дій на морі

За словами головкому ЗСУ, українські військові змінюють тактику дій і на морі.

"Атаки безекіпажних дронів на кораблі противника настільки ефективні, що дають змогу говорити про зміни в стратегії бойових дій на морі загалом. Ми цілеспрямовано знищуємо російський Чорноморський флот. І робитимемо це далі. Останні ураження кількох кораблів у Севастополі - це якраз ще одне тому підтвердження", - зазначив він.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини сьогодні

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що з початку 2024 року російська окупаційна армія змогла просунутися в Україні майже на 100 квадратних кілометрів.

За оцінками ISW, російські війська захопили 505 квадратних кілометрів території з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року. Натомість з 1 січня до 28 березня 2024 року вони захопили майже на 100 квадратних кілометрів території України.

Видання The Economist написало про те, що є побоювання, що з початку літа 2024 року російські війська почнуть новий великий наступ на позиції ЗСУ. Зазначається, що Україна повинна терміново мобілізувати більше людей у війська і побудувати більш надійну оборону на лінії фронту.

За даними експертів, глухий кут, у який зайшла військова допомога Україні від США, ризикує дозволити країні-агресору Росії прорвати "неадекватні оборонні лінії" України.

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBS News, що Україна витримала зимовий наступ росіян з обмеженим запасом озброєння, але до нової операції ворога, яку Кремль готує на літо, не готова.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

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