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РФ може почати масштабний наступ на одному напрямку: в ISW назвали терміни

Анна Ярославська
1 квітня 2024, 07:02
ЗСУ, схоже, відбили батальйонну механізовану атаку РФ поблизу Авдіївки 30 березня. Це була перша подібна атака з початку кампанії із захоплення Авдіївки.

РФ може почати масштабний наступ на одному напрямку: в ISW назвали терміни
ЗСУ здатні захиститися від майбутніх широкомасштабних російських атак / Колаж: Главред, фото: НАТО, 31 окрема механізована бригада

Російська окупаційна армія може розпочати масштабний наступ наприкінці весни або влітку 2024 року. Ймовірно він буде зосереджений на заході Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Водночас аналітики ISW зазначають, що війська РФ зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку.

У звіті йдеться про те, що українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку, під Бахмутом, біля Авдіївки та на заході Запорізької області. Експерти ISW продовжують оцінювати, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

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У звіті зазначається, що українські війська, схоже, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня. Це була перша батальйонна механізована атака відтоді, як російські війська почали кампанію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

Російські сили, включно з елементами російського 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія, Центральний військовий округ [ЦВО]), залучили 36 танків і 12 бойових машин піхоти (БМП) БТР до великомасштабного механізованого штурму поблизу Тоненького 30 березня.

Як зазначається, під час штурму українські сили знищили 12 російських танків і вісім БМП, а лобовий штурм не зміг прорвати українську лінію фронту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

На думку аналітиків, здатність України захиститися від наступу 30 березня, особливо під Авдіївкою, де українські сили були змушені швидко відійти на нові оборонні позиції після втрати населеного пункту, є позитивним показником спроможності України захиститися від майбутніх широкомасштабних російських атак та очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року.

Водночас готовність російського військового командування залучити до наступу під Авдіївкою батальйон танків вказує на те, що цей наступ є пріоритетним для росіян.

Війна в Україні - останні новини

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті справді складна, але українські військові не лише стоять в обороні, а й щодня на різних напрямках просуваються вперед.

За його словами, окупаційна армія РФ продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається за будь-яку ціну вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити ЗСУ на лівому березі Дніпра в Запорізькій області.

Також Сирський розповів, наскільки реальна можливість того, що російські окупанти почнуть новий наступ на Харків.

"Якщо росіяни вирушать туди знову, Харків стане для них фатальним городом", - заявив головком.

Тим часом західне видання The Economist писало про можливий початок нового масштабного наступу росіян на позиції Сил оборони України влітку 2024 року.

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