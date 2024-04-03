РФ націлилася на захоплення одного великого міста: генерал оцінив загрозу

Київ окупантам не по зубах, тому вони можуть спробувати захопити інше українське місто.

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РФ націлилася на захоплення одного великого міста/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Країна-агресорка Росія не відмовилася від планів захопити Київ – окупанти досі марять тим, щоб підкорити столицю України.

Але для повторної спроби взяти Київ загарбникам потрібно військо чисельністю щонайменше 200 тисяч осіб, а також відповідні ресурси – озброєння і техніка. Проте ні того, ні іншого в окупантів зараз немає. Про це сказав генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в інтерв'ю Главреду.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін з кінця минулого року і початку поточного року відчув, що в окупантів є сили принаймні повільно просуватися вперед на фронті. Тому главі Кремля може знову прийти у голову здійснити спробу повторного наступу на Київ.

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"Потрібно враховувати один момент. Угруповання російських військ, що діє на півдні та сході України, останнім часом наступає, і Путін із кінця 2023-початку 2024 років відчув, що в нього є сили просуватися, нехай і повільно. Поки що російські війська не досягли стратегічних успіхів, але на тактичному рівні наступ триває. У зв'язку з цим у Росії можуть задуматися над тим, щоб принципово вирішити долю цієї війни. Адже підходи тих, хто планував цю війну від самого початку, не змінилися: якщо Київ буде взято, результат війни буде вирішено на користь Росії", – зазначив Романенко.

Тому плани провести повторний наступ на українську столицю у Росії цілком можуть бути, каже генерал-лейтенант запасу.

Але для того, щоб знову піти на Київ, Росії потрібне угруповання військ чисельністю щонайменше 200 тисяч осіб, а також відповідні ресурси – озброєння і техніка. Ні того, ні іншого в окупантів зараз немає. Тому ворог може поставити собі за мету здійснити захоплення Харкова, припускає Романенко.

"Взяти Харків зручніше, адже відстань від російського кордону до міста невелика. Росія ж і раніше планувала захопити Харків, але ЗСУ зірвали ці плани. Тепер противник оцінив власні можливості по нанесенню ударів по Харкову та області з використанням різних засобів: зенітно-ракетних комплексів, перероблених під використання ракет "земля-земля", тобто С-300 і С-400, керованих авіаційних бомб тощо. Відстань дає змогу все це використовувати, адже там лише 30 км, тобто противник може запускати плануючу бомбу зі своєї території через кордон до Харкова", – зазначив генерал-лейтенант запасу.

Отож, за його словами, судячи з сукупності військових можливостей і ресурсів, які є в Росії, якщо наступ і буде, то насамперед на Харків

"Або ж, якщо РФ вдасться стрімко нарощувати сили і засоби, тоді можна буде говорити про наступ і на Київ. Поки що можливостей у Росії немає ні для наступу на Київ, ні для наступу на Харків", – підсумував Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Загроза захоплення Києва – чи може РФ знову піти на столицю України

Раніше у ЗСУ розкрили деталі оборони Києва. Після повномасштабного вторгнення окупантів Росії навколо Києва було споруджено сотні кілометрів фортифікацій і декілька кілець оборони. Проведено роботу, щоб запобігти раптовому ворожому прориву, розповів командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Також раніше колишній командувач Сухопутних військ США, американський генерал Бен Ходжес оцінив, чи здатна Росія наступати на Київ і Харків. На Заході поширюють наративи про нібито неминучість перемоги агресора Російської Федерації, але це неправдиві меседжі, сказав генерал США Бен Ходжес.

Нагадаємо, генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розкрив плани наступу росіян на Київ та Харків. Він спрогнозував, як може відбутись другий похід росіян на Київ та із яких напрямків очікувати наступ.

"Думаю, Росія шукатиме нові можливості. Останній рік війни свідчить про те, що росіяни зробили висновки зі своїх помилок, набули досвіду ведення боїв, тому від них можна чекати новацій", – зазначив Романенко.

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