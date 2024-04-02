Ворог піде на прорив: експерт розкрив несподіваний сценарій нового наступу РФ

Найімовірніше, йтиметься про спробу прориву, вважає Олексій Мельник

https://glavred.net/ukraine/vrag-poydet-na-proryv-ekspert-raskryl-neozhidannyy-scenariy-novogo-nastupleniya-rf-10554887.html Посилання скопійоване

Олексій Мельник спрогнозував розвиток ситуації на полі бою / Колаж: Главред, фото: УНІАН, КГВА

Військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник прокоментував імовірність нового масштабного наступу російських окупантів.

Як підкреслив він у коментарі LIGA.net, окупанти навряд чи зможуть перейти в масштабний наступ по всій лінії фронту.

Експерт вважає, що найімовірніше йтиметься про спробу прориву на одному з оперативних напрямків.

відео дня

"Тобто навряд чи Росія здатна перейти в масштабний наступ по всій лінії фронту. Але це очевидно, що на одній із ділянок буде така спроба прориву", - не виключає він.

Водночас співрозмовник упевнений, що підготовка Росією такого наступу не може залишитися непоміченою. Там спостерігатиметься велике накопичення ресурсів - йдеться і про людей, і про матеріальну базу, і про техніку.

"І є, скажімо, надія, сподівання на те, що це не залишиться непоміченим", - резюмував Мельник.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ може почати масштабний наступ на одному напрямку. ЗСУ, схоже, відбили батальйонну механізовану атаку РФ поблизу Авдіївки 30 березня. Це була перша подібна атака з початку кампанії із захоплення Авдіївки.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на фронті справді складна, але українські військові не тільки стоять в обороні, а й щодня на різних напрямках просуваються вперед.

Як повідомлялося раніше, видання The Economist писало про можливий початок нового масштабного наступу росіян на позиції Сил оборони України влітку 2024 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред