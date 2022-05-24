ЄС схвалив четвертий транш на озброєння для України – дадуть ще 500 мільйонів євро

ЄС схвалив четвертий транш у 500 млн євро на озброєння для України/ Reuters

Європейський Союз остаточно затвердив четвертий транш на озброєння для України у сумі 500 мільйонів євро.

Про це повідомляється сайті Ради ЄС. Зазначається, що обсяг зброї, який отримає наша держава у межах нового пакету підтримки, відповідатиме поточним пріоритетам, про які повідомили ЄС в українському уряді.

Надання нових коштів збільшить загальну допомогу, яку Україна отримає від Євросоюзу на озброєння для захисту від РФ, до 2 мільярдів євро.

"Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні, на полях битв України. З цими 500 мільйонами євро ЄС виділив загалом 2 мільярди євро на підтримку поставок військової техніки для Збройних сил України", – зазначив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він наголосив, що така підтримка – це лише частина зусиль ЄС, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.

"ЄС і його держави-члени сповнені рішучості продовжувати. Ми робили це з початку війни і будемо продовжувати до кінця", – зазначив Боррель.

На що підуть виділені кошти

Зазначається, що з четвертого траншу 490 мільйонів євро будуть спрямовані на поставку військового обладнання згідно із заявками українського уряду. Решту 10 мільйонів євро витратять на закупівлю палива, аптечок і засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, попередні декілька траншів у ЄС затвердили 28 лютого, 23 березня і 13 квітня 2022 року.

В ОП подякували ЄС за надання допомоги

В Офісі президента уже відреагували на затвердження четвертого траншу допомогти.

"Зброя для нашої перемоги. ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Дякуємо союзникам. Нам потрібно багато та швидко, втрачати час більше не можна", – написав голова ОП Андрій Єрмак у Telegram.

Нагораємо, раніше в РНБО розповіли, як змінилася допомога союзників України за час війни. Секретар РНБО зазначив, що зараз Україна отримує від західних союзників набагато потужнішу і кращу зброю, ніж місяць тому.

Раніше експерт Микола Сунгуровський зазначив, що механізм ленд-лізу, за яким США можуть надати Україні більше озброєння для захисту від Росії, може запрацювати на повну через тиждень чи два тижні. Він розповів про "підводні камені" надання Україні зброї.

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