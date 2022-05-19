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Секретар РНБО Данилов розповів, як змінилася допомога союзників України за час війни

19 травня 2022, 16:35

Секретар РНБО Олексій Данилов особливо зазначив, що на даний момент Україна отримує набагато краще озброєння, ніж вона отримувала місяць тому.

Данилов, гаубиця
Данилов розповів, як змінилася допомога союзників України за час війни / УНІАН і ua.depositphotos.com

Зараз Україна отримує від західних союзників набагато потужніша і краща зброя, ніж місяць тому. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розповів в інтерв'ю порталу "НВ".

"На самому початку ніхто з наших партнерів не вірив, що ми здатні захищати свою країну: у мене з жовтня по лютий проходило дуже багато зустрічей, де я пояснював всім іноземним представникам, що ніякого шансу у Росії перемогти Україну наскоком немає, Ми будемо захищатися, і ми будемо воювати", — розповів він.

Однак, незважаючи на це, в перші два-три тижні війни проти Росії поставки зброї від західних країн Україні були дуже обмежені.

"Ми рахували кожен снаряд і кожну гвинтівку, військові вирішували, куди їх потрібно направити в першу чергу. Зараз трохи стало легше, але ще раз підкреслюю: військові вважають, що зброї потрібно ще більше", — сказав Данилов.

Секретар РНБО особливо зазначив, що на даний момент Україна отримує набагато краще озброєння, ніж вона отримувала місяць тому.

"Це, наприклад, М-777 гаубиці, які вже зовсім іншої якості і зовсім інші калібри, це вже натовські стандарти, так званий 155 калібр, таких снарядів потрібно більше для досягнення цілей, які ставлять перед собою військові. Це вже зовсім інший рівень війни, і вже не та техніка, яка була на початку", — сказав він.

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Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов розповів, що варіант з перенесенням війни на територію країни-агресора, Російської Федерації, безумовно існує, але для нього повинні збігтися безліч факторів.

"Це буде залежати від багатьох факторів. Сам Путін же сказав, що Воєнторг є в будь-якому місті. На скільки я розумію, він вже з'явився в Брянську, Курську, Бєлгороді. Може там з'явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки", - говорить Данилов.

Разом з тим, секретар РНБО запевнив, що українська армія ні в кого не питатиме порад і рекомендацій з приводу того, як правильно захищати Україну.

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Автор: Єгор Бунін
оружие новини України Олексій Данілов війна Росії та України
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