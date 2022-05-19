Секретар РНБО Данилов розповів, як змінилася допомога союзників України за час війни

Данилов розповів, як змінилася допомога союзників України за час війни / УНІАН і ua.depositphotos.com

Зараз Україна отримує від західних союзників набагато потужніша і краща зброя, ніж місяць тому. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов розповів в інтерв'ю порталу "НВ".

"На самому початку ніхто з наших партнерів не вірив, що ми здатні захищати свою країну: у мене з жовтня по лютий проходило дуже багато зустрічей, де я пояснював всім іноземним представникам, що ніякого шансу у Росії перемогти Україну наскоком немає, Ми будемо захищатися, і ми будемо воювати", — розповів він.

Однак, незважаючи на це, в перші два-три тижні війни проти Росії поставки зброї від західних країн Україні були дуже обмежені.

"Ми рахували кожен снаряд і кожну гвинтівку, військові вирішували, куди їх потрібно направити в першу чергу. Зараз трохи стало легше, але ще раз підкреслюю: військові вважають, що зброї потрібно ще більше", — сказав Данилов.

Секретар РНБО особливо зазначив, що на даний момент Україна отримує набагато краще озброєння, ніж вона отримувала місяць тому.

"Це, наприклад, М-777 гаубиці, які вже зовсім іншої якості і зовсім інші калібри, це вже натовські стандарти, так званий 155 калібр, таких снарядів потрібно більше для досягнення цілей, які ставлять перед собою військові. Це вже зовсім інший рівень війни, і вже не та техніка, яка була на початку", — сказав він.

читайте такожДанилов попередив українців про тривалу війну з РФ

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов розповів, що варіант з перенесенням війни на територію країни-агресора, Російської Федерації, безумовно існує, але для нього повинні збігтися безліч факторів.

"Це буде залежати від багатьох факторів. Сам Путін же сказав, що Воєнторг є в будь-якому місті. На скільки я розумію, він вже з'явився в Брянську, Курську, Бєлгороді. Може там з'явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки", - говорить Данилов.

Разом з тим, секретар РНБО запевнив, що українська армія ні в кого не питатиме порад і рекомендацій з приводу того, як правильно захищати Україну.

Інші новини: