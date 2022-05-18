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Це не гарантує миттєвий контрнаступ: експерт розповів про "підводні камені" надання Україні зброї

18 травня 2022, 03:43

У першу чергу ще знадобиться час, щоб підготувати українських військових до використання наданого озброєння.

Експерт розповів про "підводні камені" надання Україні зброї/ Reuters

Механізм ленд-лізу, за яким США можуть надати Україні більше озброєння для захисту від Росії, може запрацювати на повну через тиждень чи два тижні.

Скільки зброї отримає наша держава у межах такого механізму залежатиме від спроможності економіки Сполучених Штатів і від наявності потрібного Україні озброєння. Про це розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в інтерв’ю "Обозревателю".

"Я думаю, тиждень-два. Протягом цього терміну очікується, що ці механізми запрацюють на повну. Але в принципі такі поставки йшли ще до ленд-лізу, просто ленд-ліз узаконив усі ці справи та спростив процедури. А далі все залежатиме від готовності економіки США, від наявності в інших державах озброєнь, які нам необхідні, від їхнього стану", – каже Сунгуровський.

Затримки у поставках можуть виникнути, наприклад, через несправність якоїсь військової техніки, яка необхідна Україні – тоді буде потрібен час, щоб спочатку її відремонтувати, а тоді вже відправляти.

"Наприклад, якщо нам потрібні літаки з Польщі, а вони не зовсім придатні, то, звичайно, спочатку їх треба відремонтувати, а потім поставити", – пояснює директор військових програм Центру Разумкова.

читайте такожЩо дасть Україні ленд-ліз від СШАЗагалом після отримання усієї необхідної зброї від країн-партнерів українські військові зможуть піти у масштабний контрнаступ. Проте це не означає, що цей процес відбудеться так швидко, адже ще потрібен час, щоб українські бійці підготувалися до використання наданого озброєння.

"На всі ці озброєння ще необхідно підготувати екіпажі, провести їхнє злагодження, зробити з екіпажів боєздатні частини та підрозділи. Це потребує часу… Проте всі ці процеси можуть йти і паралельно. Ми ж не знаємо, що насправді відбувається у військах. Нам про це не говорять, і правильно роблять, що не говорять", – зазначив Сунгуровський.

Раніше Сунгуровський назвав два фактори, які наближають перемогу України у війні. Якщо ці чинники спрацюють на користь України, далі ситуація залежатиме лише від дій ЗСУ, зазначив він.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України переходить в затяжну фазу. Ворожі підрозділи будують оборонні редути у Херсонській та Запорізькій областях. Враховуючи ризики, Київ прагне перемогти окупаційну російську армію і звільнити свої території якомога швидше. Не можна дозволити РФ затягнути конфлікт, тому українська держава зацікавлена в максимально швидких постачаннях зброї, причому в потрібних обсягах, наголосив Резніков.

Читайте також:

війна в Україні оружие вторгнення Росії оборонне озброєння
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