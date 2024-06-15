Єрмак жорстко відповів на шантаж Путіна і назвав умову участі РФ у Саміті миру

Україна не проти переговорів із РФ під час другого Саміту миру, підкреслив глава ОП.

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Андрій Єрмак прокоментував заяви Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Заяви диктатора Володимира Путіна напередодні Саміту миру не вплинуть на його порядок денний, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони (слова Путіна - ред.) точно не поміняють адженду, вони точно не вплинули на рішення великої кількості країн бути тут і говорити про мир", - сказав він в ефірі Каналу 24.

Водночас він наголосив, що Україна не проти переговорів із РФ під час другого Саміту миру.

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"Жодного компромісу з незалежністю, жодного компромісу з суверенітетом і територіальною цілісністю. Ми шукаємо можливість представити цей план представнику РФ", - заявив Єрмак.

За його словами, жодних варіантів на кшталт Мінських угод та Будапештського меморандуму не буде на Саміті світу не буде, запевняє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Можу сказати, і президент і наша команда – ми вас не підведемо. З цим президентом жодних а-ля Мінськ, а-ля Будапешт не буде. Будьте певні в цьому", - цитує Єрмака Радіо Свобода.

Дивіться відео - коментар Андрія Єрмака:

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Цинічна пропозиція Путіна

Раніше Путін вибухнув порцією пропагандистських заяв. Російські окупанти, мовляв, приходили не "брати Київ за три дні", а, мовляв, примушувати Україну, яка ні на кого не нападала, до миру.

Перша "умова" - українські війська начебто мають вивести свої військові сили з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому в межах адміністративних кордонів регіонів.

Мовляв, якщо Україна піде на ці кроки, Москва припинить вогонь і почне переговори. "Сьогодні ми робимо ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", - заявив Путін і додав, що в разі відмови умови, мовляв, будуть іншими.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

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