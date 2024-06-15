УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Єрмак жорстко відповів на шантаж Путіна і назвав умову участі РФ у Саміті миру

Олексій Тесля
15 червня 2024, 14:59оновлено 15 червня, 15:33
181
Україна не проти переговорів із РФ під час другого Саміту миру, підкреслив глава ОП.
Ермак, Путин
Андрій Єрмак прокоментував заяви Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Заяви диктатора Володимира Путіна напередодні Саміту миру не вплинуть на його порядок денний, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вони (слова Путіна - ред.) точно не поміняють адженду, вони точно не вплинули на рішення великої кількості країн бути тут і говорити про мир", - сказав він в ефірі Каналу 24.

Водночас він наголосив, що Україна не проти переговорів із РФ під час другого Саміту миру.

відео дня

"Жодного компромісу з незалежністю, жодного компромісу з суверенітетом і територіальною цілісністю. Ми шукаємо можливість представити цей план представнику РФ", - заявив Єрмак.

За його словами, жодних варіантів на кшталт Мінських угод та Будапештського меморандуму не буде на Саміті світу не буде, запевняє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Можу сказати, і президент і наша команда – ми вас не підведемо. З цим президентом жодних а-ля Мінськ, а-ля Будапешт не буде. Будьте певні в цьому", - цитує Єрмака Радіо Свобода.

Дивіться відео - коментар Андрія Єрмака:

Скріншот
/ Скріншот

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Цинічна пропозиція Путіна

Раніше Путін вибухнув порцією пропагандистських заяв. Російські окупанти, мовляв, приходили не "брати Київ за три дні", а, мовляв, примушувати Україну, яка ні на кого не нападала, до миру.

Перша "умова" - українські війська начебто мають вивести свої військові сили з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому в межах адміністративних кордонів регіонів.

Мовляв, якщо Україна піде на ці кроки, Москва припинить вогонь і почне переговори. "Сьогодні ми робимо ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", - заявив Путін і додав, що в разі відмови умови, мовляв, будуть іншими.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Єрмак війна Росії та України мирні переговори з Росією Саміт миру
Реклама

Головне за день

"Частина миротворчого процесу": Зеленський спрогнозував результати Саміту

"Частина миротворчого процесу": Зеленський спрогнозував результати Саміту

16:00 Світ
Вдарить +33 градуси: коли в Україні припиняться дощі та повернеться спека

Вдарить +33 градуси: коли в Україні припиняться дощі та повернеться спека

15:01 Синоптик
Єрмак жорстко відповів на шантаж Путіна і назвав умову участі РФ у Саміті миру

Єрмак жорстко відповів на шантаж Путіна і назвав умову участі РФ у Саміті миру

14:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путін занервував і зробив велику дурість 7235

Путін занервував і зробив велику дурість

Далі лише гірше: що буде, якщо не прийти за повісткою до ТЦК - пояснення юриста 5447

Далі лише гірше: що буде, якщо не прийти за повісткою до ТЦК - пояснення юриста

Штормити буде раз за разом: в Україну вриваються магнітні бурі 4700

Штормити буде раз за разом: в Україну вриваються магнітні бурі

Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне 4021

Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне

Останні новини

15:58

Окупанти можуть перерізати "дорогу життя": яка небезпека чекає на ЗСУ - BILD

15:38

Це жахливо: Слава Камінська розповіла, що сталося з її донькою

15:01

Вдарить +33 градуси: коли в Україні припиняться дощі та повернеться спека

14:59

Єрмак жорстко відповів на шантаж Путіна і назвав умову участі РФ у Саміті мируВідео

14:57

Стало відомо, на скільки дають відстрочку аграріям від мобілізації: лише певні професії

Що відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головнеЩо відбувається на Саміті миру у Швейцарії: головне
14:42

Кейт Міддлтон уперше з'явилася на публіці: який вигляд має принцеса

14:37

"Плани були зруйновані": У НАТО оцінили ситуацію на фронті в Україні

14:35

"Окупанти заблоковані 5-й день": у ЗСУ розкрили деталі боїв за Вовчанськ

14:34

Як відбілити брудні шви між плиткою: неймовірно простий трюк із содою

Реклама
13:49

США виділяють Україні понад $1,5 млрд: у Байдена розкрили деталі нового пакета

13:29

Стараюся довіряти обіцянці "але": Зеленський сказав, чи може Китай допомагати РФ

13:13

3 причини, чому влітку легше худнути: неймовірний секрет, про який знають не всі

13:12

Нові деталі справи Шабуніна: військові повідомляли в ДБР про незаконні відрядження і надбавки активіста

13:10

Інсайдер розсекретив, чому донька Анджеліни Джолі відмовилася від Бреда Пітта

12:56

"Завоювання землі": Шольц відреагував на "мирний план" Путіна щодо України

12:51

Ворога вибили на двох напрямках, РФ захопила ще одне село на сході – ЗМІ

12:28

"Мир в обмін на людей - рабство": Стефанчук злісно розтоптав умови Путіна

12:25

Куди прагне думка, туди рухається тіло: рецензія на мультфільм "Думками навиворіт 2"Відео

12:08

В Україні виведуть в ремонт енергоблоки АЕС: що буде із відключеннями світла

11:49

Занадто пізно: дворецький Королівського палацу зробив сміливу заяву про Гаррі

Реклама
11:40

Запускають тисячі авіабомб по Україні: Зеленський розкрив реальні цілі атак РФ

11:36

Гітлера на зустріч у Тегеран теж не кликали: експерт про відсутність РФ на Саміті

11:08

Лише одиниці прочитають слово за 8 секунд: загадка для найкмітливіших

10:58

Церковне свято: що категорично заборонено робити 16 червня

10:33

Відправка військ Британії в Україну: Сунак зробив неочікувану заяву

10:11

Що означає "його/її ґедзь вкусив": не усі знають правильну відповідьВідео

10:00

Передумови для "мирних" переговорів: в ISW розкрили, що вимагає Путін у Заходу

09:47

У росіян знову паніка: безпілотники атакували Ростовську область РФ – деталі

09:23

Гороскоп на завтра 16 червня: Скорпіонам - розчарування, Ракам - удача на кожному кроці

09:07

Чому Захід активізувався, а Путін говорить про мир?Погляд

09:00

Без електрики по 6-12 годин і перебої з опаленням: що чекає на українців узимку

08:54

Понад 70 дронів врадили по аеродрому РФ: в ГУР здивували подробицями атаки

08:45

Чи потрібно чистити печериці від шкірки: яка небезпека ховається у непочищених грибах

08:14

У Донецькій області окупанти прориваються вперед: аналітики розкрили ситуацію

06:35

Чому безпекова угода зі США тхне духом Будапештського меморандумуПогляд

05:30

КНР підтримує війну: експерт про "істерику" РФ і Китаю перед Самітом миру

04:56

Наслідки жахливі: які речі не можна купувати в секонд-хенді - повний списокВідео

04:10

Як заморозити кукурудзу: надзвичайно простий спосіб, з яким впорається коженВідео

03:43

Виростуть соковиті помідори: садівник назвав одну річ, яку потрібно зробити в червні

03:27

Для чого потрібні три відділення у пральній машинці: секрет ідеальної чистоти речей

Реклама
02:40

На ЗАЕС може статися катастрофа: в Енергоатомі приголомшили можливим сценарієм

02:00

Влаштувала "голу" вечірку: зрадниця Лоліта Мілявська потрапила в новий скандал

00:28

Там найінтенсивніші штурми: названо напрямок на фронті, де дуже складна ситуація

00:22

Зеленського турбує "дрібний шрифт" в угоді зі США: в NYT розкрили "підводні камені"

00:18

Не хочу говорити слово "донька": Євгенія Власова розповіла, чому ховає свою дівчинкуВідео

14 червня, п'ятниця
23:30

Дружина Віктора Павліка похвалилася подарунком від нього

23:18

Штормити буде раз за разом: в Україну вриваються магнітні бурі

22:57

Україна за крок до членства в ЄС: названо дату офіційних переговорів про вступ

22:26

В Україні з 16 липня надсилатимуть повістки у новий спосіб: пояснення Міноборони

21:59

У Зеленського розкрили ймовірний сценарій допуску РФ на новий Саміт миру

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти