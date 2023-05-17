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Експерт спрогнозував, чи будуть ЗСУ бити по РФ ракетами Storm Shadow

Дмитро Відоменко
17 травня 2023, 02:45
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Як каже експерт Олексій Мельник, ЗСУ найкраще завдавати ударів по країні-агресору ракетами українського виробництва.
Storm Shadow, Мельник
Олексій Мельник і ракета Storm Shadow / колаж Главред, фото УНІАН

Згідно з міжнародними домовленостями офіційного Києва і західних союзників, навряд чи британські ракети Storm Shadow будуть використовуватися для ударів по об'єктах в межах країни-агресора. Про це в інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"Виходячи з норм міжнародного права будь-який військовий об'єкт країни-агресора є легітимною метою для ураження. Тобто Україна має повне право завдавати ударів по військових об'єктах або цивільній інфраструктурі, що працює в інтересах війни. Тут є тільки фактор політичних обмежень. Наші партнери неодноразово закликали, і українська влада запевнила їх - те озброєння, яке передається Україні, не буде застосовуватися на визнаній території РФ. Зрозуміло, це не стосується анексованих територій, в тому числі півострова Крим", ‒ сказав він.

Тому, каже Мельник, ЗСУ найкраще завдавати ударів по країні-агресору ракетами українського виробництва.

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"Але якщо Україна буде завдавати ударів ракетами українського виробництва, то, ніяких конфліктів з партнерами або хоча б дискусій бути не повинно. В принципі, це не просто теоретичне питання, тому що якщо подивитися повідомлення російських медіа, то прикордонні території Курської, Брянської областей знаходяться практично під постійним вогнем щодня. Хоч в повідомленнях російської сторони говорять про поразки цивільних будинків і нібито тероризування російського населення, але насправді ці села вже виселені протягом декількох місяців. Їх примусово виселили, але якщо Україна завдає ударів по цих точках, то, зрозуміло, що не по порожніх будинках. [...] Різниці між тим, ведеться обстріл зі ствольної артилерії, мінометів або ракетами, ніякої, але тоді буде більшою дальність ураження. Тому це питання часу та врахування побажань наших партнерів", ‒ підсумував він.

Велика Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow

11 травня журналісти CNN з посиланням на свої джерела повідомили про передачі Україні від Великої Британії ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow.

Вони стануть в нагоді ЗСУ в ході контрнаступу. Україна гарантувала Об'єднаному Королівству, що ракети не будуть використовуватися по території РФ.

Пізніше голова Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив відомості, згідно з якими Київ отримає ракети Storm Shadow.

Керівник військового відомства зазначив, що ЗСУ продемонстрували високий рівень спроможності в обороні та подібні озброєння допоможуть українським військам звільнити свої землі від російських окупантів.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро показав карту, на якій можна побачити, що ракетами Storm Shadow можна вражати об'єкти в окупованому Криму (Кримський міст - Главред), в тилу окупантів в Україні, на території РФ і підконтрольній Москві Білорусі. На думку Массаро, ракети допоможуть досягти перемоги на фронті.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ знищать Чорноморський флот РФ ракетами Storm Shadow:

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