"Найгірше для Росії тільки починається": Данілов розніс крики Кремля через ракети Storm Shadow

Залякування України "адекватною відповіддю" - розмови з самим собою, попереду РФ чекають "приємні зустрічі" з передовими технологіями, сказав Олексій Данілов.

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Путін вже використав проти України все, що міг - Данілов / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Агресору Росії нічим залякати Україну, оскільки директор Кремля Володимир Путін використав вже все, що міг застосувати. Найгірше для РФ, яка без розробок Заходу є країною-фейком, тільки починається. Попереду на державу-окупанта чекає безліч "приємних зустрічей" з новими технологіями, і мова йде не про смартфони. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він прокоментував погрози Кремля, де сказали, що Москва, мовляв, "адекватно відповість" на постачання Україні ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow.

За словами українського чиновника, Путін застосував вже все, що міг, а погані часи для Росії тільки починаються.

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"Всі спроби Росії залякати українців і світ т.зв. "адекватною відповіддю" – це розмови з самими собою. Все, що міг використати Путін, він використав. А для Росії найгірше тільки починається", - зазначив Данілов.

Також секретар РНБО уточнив, що на Росію чекає безліч зустрічей з передовими технологіями, і мова йде далеко не про смартфони.

"Без західних розробок та інвестицій — це країна-фейк. Попереду росіян чекає багато "приємних" зустрічей з передовими технологіями. І це будуть не смартфони", - підкреслив Олексій Данілов.

Британія поставить Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Журналісти CNN у четвер, 11 травня, з посиланням на власні джерела повідомили про передачу Великобританією Україні далекобійних ракет Storm Shadow, які стануть в нагоді під час контрнаступу ЗСУ. Україна гарантувала Британії, що ракети не застосовуватимуться по території агресора Росії.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Лондон передає Києву ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Британський міністр акцентував увагу на здатності ЗСУ проводити грамотні операції і вважає, що ракети допоможуть українським військам звільнити свої території від окупантів РФ.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро опублікував карту, на якій можна побачити, що ракети Storm Shadow, дальність пуску яких до 300 км, можуть вражати цілі в окупованому Криму (в тому числі, і Кримський міст, - ред.), на території Росії і в Білорусі. За словами Массаро, таке озброєння допоможе досягти перемог на фронті.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, як ЗСУ ракетами Storm Shadow знищать Чорноморський флот РФ

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