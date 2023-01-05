Новий перелом у війні з РФ: ЗСУ нададуть ракети Storm Shadow з дальністю до 450 км - Піонтковський

Крилаті ракети Україні нададуть для того, щоб припинити варварське знищення інфраструктури з боку агресора Росії, сказав Андрій Піонтковський.

Росію вже попереджали, що якщо продовжаться її атаки, ЗСУ нададуть ракети Storm Shadow - Піонтковський / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Західний світ вже в січні ухвалить рішення щодо передачи Україні крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow (SCALP). Їхня дальність пуску становить до 450 кілометрів. Ракети нададуть ЗСУ, щоб зупинити варварське знищення окупантами РФ української інфраструктури. Про це заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

В інтерв'ю Право на владу він зробив прогноз про те, що вже в січні Захід ухвалить ключове рішення про посилення військової допомоги ЗСУ. Такий крок призведе до нового перелому на війні Росії проти України.

Політолог упевнений - Україні можуть дати крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow (SCALP) з дальністю пуску до 450 кілометрів. Їх передадуть, щоб допомогти українській армії зупинити варварське знищення інфраструктури.

За словами експерта, Москву вже попереджали - ракети нададуть Україні, якщо агресор Росія продовжить свої атаки.

"Два тижні російські атаки тривають, і впевнений, що перемовини ведуться і в Лондоні, і в Києві, і у Вашингтоні", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Ракети Storm Shadow SCALP

Ракети Storm Shadow - авіаційні крилаті ракети, які виробляє фірма MBDA. Це спільна розробка Британії та Франції. Перші успішні випробування ракет провели у Франції наприкінці грудня 2000 року. На озброєння вони надійшли з 2002 року.

Використовується інерційна система наведення ракети. Траєкторія після запуску розраховується бортовим комп'ютером, що використовує GPS з режимом зіставлення місцевості в районі цілі зі зразком, закладеним в пам'яті ракети.

Вперше ракету Storm Shadow застосували британські військові в 2003 році в Іраку.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що Україні для виходу на свої кордони 1991 року в 2023 році потрібні далекобійні ракети. За його словами, ЗСУ будуть потрібні ракети дальністю пуску 200-300 кілометрів.

Командувач військової місії Європейського Союзу адмірал Ерве Блежан зазначив, що окупант Росія на війні проти України зазнає масштабних втрат. Як стверджує Блежан, ворог втратив 60% загального запасу бойових танків і 70% ракет, призначених для ураження цілей на землі.

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