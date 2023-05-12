Ракети дістануть до баз ЧФ: у Міноборони натякнули на цілі далекобійних Storm Shadow

Кораблі РФ з Калібрами опиняться в радіусі дії британських ракет Storm Shadow.

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ЗСУ озброять ракетами Storm Shadow / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

У Міністерстві оборони України прокоментували інформацію про передачу Великою Британією українським силам ракет великої дальності Storm Shadow.

Там натякнули, що далекобійні британські ракети зможуть "дістати" до військових баз ЧФ в окупованому Севастополі.

"Момент, коли ти розумієш, що відстань від лінії фронту до військових кораблів з ракетами "Калібр" в Севастопольській бухті становить 298 км 700 метрів", — йдеться у підписі під фото з Володимиром Зеленським і Ріші Сунаком.

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Відзначимо, що, дальність роботи ракети Storm Shadow становить від 290 до 560 км в залежності від модифікації.

У МО прокоментували нові поставки з Великобританії / @DefenceU

Ракети Storm Shadow для ЗСУ

Раніше в повідомленні CNN говорилося про передачу Великобританією Україні далекобійних ракет Storm Shadow, які стануть в нагоді під час контрнаступу ЗСУ. Україна гарантувала Британії, що ракети не застосовуватимуться по території агресора Росії.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив, що Лондон передає Києву ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Британський міністр акцентував увагу на здатності ЗСУ проводити грамотні операції і вважає, що ракети допоможуть українським військам звільнити свої території від окупантів РФ.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро опублікував карту, на якій можна побачити, що ракети Storm Shadow, дальність пуску яких до 300 км, можуть вражати цілі в окупованому Криму (в тому числі, і Кримський міст, - ред.), на території Росії і в Білорусі. За словами Массаро, таке озброєння допоможе досягти перемог на фронті.

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