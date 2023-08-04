Експерт пояснив, як найкраще боротися з російськими дронами

Микола Сунгуровський каже, що для протистояння російським дронами українським Силам оборони не вистачить тільки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Дрони корисні тим, що замінюють використання живої сили - Микола Сунгуровський / колаж Главред, фото УНІАН і "Попмех"

Дрони типу "Ланцет", масовим виробництвом яких нещодавно почали хвалитися окупанти з РФ, простіші, ніж іранські дрони типу "Шахеда" і мають меншу дальність польоту. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Дронів ніколи багато не буває. Як правило, їх завжди не дістає. Якщо це дрони-камікадзе, то часто це товар разової дії, адже в світі поки мало зразків, які можуть після нанесення удару повертатися в пункт запуску. Це, в основному, баражуючі снаряди, і їх надлишку ніколи не буде. Вони корисні тим, що замінюють використання живої сили, і тому їх використання для нас є пріоритетним. Дійсно, Росія зараз по мінімуму налагодила виробництво таких безпілотників, хоча в планах у них Розширення. "Ланцет" простіше, ніж "Шахед", вони меншої дальності, тому використовуються в основному на лінії фронту. Однак це смертельна зброя. І хоча їх у РФ поки недостатньо, але вони завдають нам певної шкоди", ‒ сказав він.

Сунгуровський каже, що для протистояння російським дронами українським Силам оборони не вистачить тільки радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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"Що стосується боротьби з ними, то дрони з дронами не борються – нам необхідно протиставити використанню дронів Росією власні засоби радіоелектронної боротьби, яких у нас недостатньо, і зенітну артилерію, якої у нас теж недостатньо, але яку нам постачають. Зокрема, Німеччина, яка передає нам гарматні комплекси Гепард, спарені зенітні гарматні установки ЗУ-23, які були і у нас в запасах, і які нам постачають країни східні Європи зі своїх запасів. Це комплексна система, де тільки РЕБ не діє. Це повинна бути ешелонована система, яка взаємодоповнює один одного. І це взаємодоповнення вимагає високої координації цих дій. У чому і полягає вся складність. А по співвідношенню сил по дронах, то, на жаль, ми поки відстаємо, але є досить хороші перспективи налагодження масштабного виробництва таких засобів в Україні, навіть без закупівель і поставок із Заходу. Але поки у нас все ще в зачатку, від західної допомоги ми піти не можемо. Однак зародковий стан у нас перспективний, адже за даними Мінстратегпрому вже близько 200 компаній в Україні займаються розробкою і виробництвом безпілотників", ‒ сказав він.

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982-Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991-Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000 - го-позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року-директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - в науково-дослідних установах). Сфери діяльності-системологія, Системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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