'Слабке ППО': експерт пояснив, чи міг український дрон атакувати Москву

Сунгуровський розкрив, чи міг бути безпілотник, який атакував Москву, саме українським.

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Сунгуровський прокоментував атаку на Москву / колаж: Главред, фото: Главред, Telegram-канал

В інтерв'ю Главреду директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський розповів, чи міг бути безпілотник, який влучив нещодавно в Москва-Сіті, саме українським.

"Важко сказати. Треба подивитися на уламки цього дрона. Хоча в будь-якому випадку така ситуація нам на руку. Оскільки, з одного боку, якщо це російський дрон (що навряд чи), це говорить про низьку якість продукції, яку вони виготовляють", - зазначив експерт.

Якщо це український дрон,то це говорить про слабкість їхньої протиповітряної оборони.

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"На мій погляд, це дрон, який запускався з території Росії. Тобто він не летів від нас, оскільки поки дронів такої дальності у нас немає. А всі ті публікації і розмови про те, що Укроборонпром не справляється із завданнями, хоча раніше вони говорили про наявність дрона з дальністю до 1000 км, можуть бути просто спеціально підготовленою інформаційною кампанією. Але не знаючи деталей важко дати якусь однозначну відповідь", - пояснив Сунгуровський.

На думку експерта, у будь-якому випадку це говорить про те, що насправді російське ППО залишає бажати кращого.

"Чи летів дрон з території України або Росії різниці тут практично немає через слабке ППО", - додав він.

"Бавовна" у Москві

Нагадаємо, що вночі 1 серпня, у столиці РФ пролунали вибухи, дрони атакували бізнес-центр Москва-Сіті. Один з дронів знову влучив у бізнес-центр. На 21 поверсі вежі IQ-кварталу Москва-Сіті знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Відомо, що раніше Москву атакували дрони, прогримів вибух у 50-поверховій будівлі. Постраждалих нібито немає, пожежі не було. При цьому вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована після "бавовни".

У Зеленського прокоментували атаку по Москві. Подоляк зазначив, що Москва стрімко звикає до повноцінної війни, яка скоро перейде на територію Росії. За його словами, все, що буде відбуватися у Росії - це об'єктивний історичний процес.

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