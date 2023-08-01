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Окупанти потужно штурмують: ЗСУ у жорстоких боях відбивають атаки

Юлія Куришко
1 серпня 2023, 18:28 оновлено 1 серпня, 18:35
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Ганна Маляр розповіла, що на всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксують збільшення ворожих обстрілів.
Окупанти потужно штурмують: ЗСУ у жорстоких боях відбивають атаки
Маляр розповіла про ситуацію на фронті/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що ворог сьогодні доволі наполегливо намагається зупинити наш наступ на Бахмутському напрямку.

"На Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути наші сили від східного напрямку наступу. Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми", - пояснила Маляр у своєму Telegram.

Також вона додала, що на всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксуємо збільшення ворожих обстрілів. На Бахмутському напрямку наші війська сьогодні мають справу зі щільним вогонем артилерії, мінуванням та потужним супротивом ворога.

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"Для наших оборонців головне це життя бійців. Тому вони намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей", - наголосила Маляр.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ вибили окупантів та закріпились на нових рубежах. Наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку. На півночі від Бахмута українські військові відбивають атаки окупантів, розповіла заступниця Міністра оборони.

ЗСУ розбили бригаду ворога та просунулись на Бахмутському напрямку. Окупанти чинять опір і активно використовують артилерію проти наших ЗСУ.

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