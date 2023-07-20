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"Морські дрони-камікадзе": екс-спікер Генштабу розкрив, чим атакували Кримський міст

Юлія Куришко
20 липня 2023, 02:30
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Росія після припинення "зернової угоди" може вдатися до ескалації ситуації в басейні Чорного моря, вважає Владислав Селезньов.
'Морські дрони-камікадзе': екс-спікер Генштабу розкрив, чим атакували Кримський міст
Селезньов розповів, чим атакували Кримський міст / колаж: Главред, фото: Facebook, Telegram-канал

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов розповів, чи здатні морські дрони-камікадзе знищувати такі об'єкти, як Кримський міст або Чорноморський флот.

"Можна і потрібно застосовувати комбіновані атаки. Дрони-камікадзе несуть серйозний бойовий заряд, малопомітні і мають велику швидкість. Вони здатні серйозно протидіяти озброєнням путінської армії. Ми знаємо приклади, коли дрони перестрибували навіть бонові загородження, які були встановлені на вході до Севастопольської бухти", - пояснив екс-спікер Генштабу.

Він також додав, що реалізація планів сил оборони України зі створення цілого флоту морських дронів-камікадзе здатна призвести до блокади кораблів Чорноморського флоту РФ в їхніх бухтах базування.

"Водночас Росія після припинення "зернової угоди" може вдатися до певних кроків, спрямованих на ескалацію ситуації в басейні Чорного моря. У Москві вже заявили про намір закрити північно-західну частину Чорного моря у зв'язку з нібито небезпечною ситуацією", - зазначив Селезньов.

Експерт також вважає, що для того, щоб Росія реалізувати свої плани, їм потрібно виводити свої бойові кораблі до тієї частини Чорного моря, яку вони зібралися блокувати. Тоді з'явиться простір для маневру, яким можуть скористатися оператори наших морських дронів.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Дивіться відео, в якому Владислав Селезньов розповів, як Україна в найкоротші терміни може повернути Крим:

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, що вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. Росіяни говорять про "надзвичайну подію" та двох загиблих. На Кримському мосту впав проліт, повідомляють місцеві жителі.

Безшумний водний дрон вели по супутнику - за словами Юрія Касьянова, при масованій атаці більше шансів подолати систем ППО і надводного захисту моста, тому найефективніший варіант - застосування морських і повітряних дронів.

Після удару по Кримському мосту у Путіна помітили дивну поведінку. Аббас Галлямов розповів про те, що російський диктатор Володимир Путін стривожений через ситуацію на фронті та всередині самої Росії, тому він знову занурився у релігію.

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