Придбав майна на 350 тисяч доларів: у Дніпрі проводять термінові обшуки у військкома

Поліція провела невідкладні обшуки в 3-х автомобілях, за місцем роботи, 6-ма адресами проживання службової особи.

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У Дніпрі військкома підозрюють у незаконному збагаченні / колаж: Главред, фото: Нацполіція

Національна поліція України на Дніпропетровщині провела обшуки в обласного військкома, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Як повідомили у Нацполіції, за даними слідства, за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро. За даними джерела УП, підозрюваний - Анатолій Пікало.

Фігурант також зареєстрував на члена родини (фізичну особу-підприємця) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м². Проте жодних звітів про доходи від вказаного субʼєкта господарювання до податкових органів не надходило.

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Нерухомість військкома / фото: Національна поліція України

Слідство триває, правоохоронці провели невідкладні обшуки в 3-х автомобілях, за місцем роботи, 6-ма адресами проживання службової особи ТЦК та СП і його близьких.

Військкому може загрожувати покарання за незаконне збагачення.

Відомо, що санкція статті передбачає позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу, зазначають в ОГП.

Справа воєнкома Борисова: що відомо

Нагадаємо, що навколо одеського військкома розгорівся скандал, якого підозрюють у незаконному збагачення шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Пізніше одеського воєнкома із люксовим майном в Іспанії не звільнили із посади. Підстав для відсторонення Євгена Борисова від посади не знайшли, повідомила Наталія Гуменюк.

Через тиждень одеського "воєнкома" з ганьбою звільнили після скандалу з нерухомістю в Іспанії. Колишнім воєнкомом Борисовим вже займаються правоохоронні органи.

У Києві затримали скандального одеського воєнкома. Він намагався втекти від слідства, постійно міняв номери телефонів, автомобілі і місце розташування. Борисов використовував елементи конспірації.

Суд відібрав майно "воєнкома" Борисова, а невістка намагалася "врятувати" Porsche. Суд заарештував купу автомобілів, квартир та будинків, які належали Борисову та його рідним.

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