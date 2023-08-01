УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Придбав майна на 350 тисяч доларів: у Дніпрі проводять термінові обшуки у військкома

Юлія Куришко
1 серпня 2023, 17:40 оновлено 1 серпня, 18:01
57
Поліція провела невідкладні обшуки в 3-х автомобілях, за місцем роботи, 6-ма адресами проживання службової особи.
Придбав майна на 350 тисяч доларів: у Дніпрі проводять термінові обшуки у військкома
У Дніпрі військкома підозрюють у незаконному збагаченні / колаж: Главред, фото: Нацполіція

Національна поліція України на Дніпропетровщині провела обшуки в обласного військкома, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Як повідомили у Нацполіції, за даними слідства, за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро. За даними джерела УП, підозрюваний - Анатолій Пікало.

Фігурант також зареєстрував на члена родини (фізичну особу-підприємця) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м². Проте жодних звітів про доходи від вказаного субʼєкта господарювання до податкових органів не надходило.

відео дня
Придбав майна на 350 тисяч доларів: у Дніпрі проводять термінові обшуки у військкома
Нерухомість військкома / фото: Національна поліція України

Слідство триває, правоохоронці провели невідкладні обшуки в 3-х автомобілях, за місцем роботи, 6-ма адресами проживання службової особи ТЦК та СП і його близьких.

Військкому може загрожувати покарання за незаконне збагачення.

Відомо, що санкція статті передбачає позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу, зазначають в ОГП.

Справа воєнкома Борисова: що відомо

Нагадаємо, що навколо одеського військкома розгорівся скандал, якого підозрюють у незаконному збагачення шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Пізніше одеського воєнкома із люксовим майном в Іспанії не звільнили із посади. Підстав для відсторонення Євгена Борисова від посади не знайшли, повідомила Наталія Гуменюк.

Через тиждень одеського "воєнкома" з ганьбою звільнили після скандалу з нерухомістю в Іспанії. Колишнім воєнкомом Борисовим вже займаються правоохоронні органи.

У Києві затримали скандального одеського воєнкома. Він намагався втекти від слідства, постійно міняв номери телефонів, автомобілі і місце розташування. Борисов використовував елементи конспірації.

Суд відібрав майно "воєнкома" Борисова, а невістка намагалася "врятувати" Porsche. Суд заарештував купу автомобілів, квартир та будинків, які належали Борисову та його рідним.

Більше цікавих новин:

війна в Україні військкомати
Реклама

Головне за день

Окупанти потужно штурмують: ЗСУ у жорстоких боях відбивають ворожі атаки

Окупанти потужно штурмують: ЗСУ у жорстоких боях відбивають ворожі атаки

18:28 Україна
Придбав майна на 350 тисяч доларів: у Дніпрі проводять термінові обшуки у військкома

Придбав майна на 350 тисяч доларів: у Дніпрі проводять термінові обшуки у військкома

17:40 Україна
Атакують одразу 3 циклони: Україну заллє грозовими зливами

Атакують одразу 3 циклони: Україну заллє грозовими зливами

16:45 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

18:28

Окупанти потужно штурмують: ЗСУ у жорстоких боях відбивають ворожі атаки

18:23

"Нехай моляться": Лукашенко нахабно "пожартував" про наступ на Польщу

17:40

Придбав майна на 350 тисяч доларів: у Дніпрі проводять термінові обшуки у військкома

17:36

Російський "Ланцет" намагався "вбити" ЗРК IRIS-T, але щось пішло не такВідео

17:32

Паніки немає, але ми валимо: блогерка з РФ біжить з Москва-Сіті через дрониВідео

Удари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - СунгуровськийУдари по Москві наближають крах Путіна, РФ доведеться оголити фронт - Сунгуровський
17:24

Олексій Панін розповів, про що говорив з Потапом на початку війни

17:21

Де краще зберігати консервацію в квартирі: головні поради щодо заощадження

17:02

Танцюрист Влад Яма відповів, чи не хоче він на фронт

17:01

"Леді зі сталевими нервами": на війні загинула 34-річна захисниця та молода мама

Реклама
16:45

Атакують одразу 3 циклони: Україну заллє грозовими зливами

16:44

Голос країни-13: топ фактів, які ви хотіли знати про новий європейський сезон

16:40

Не впізнати: як зараз виглядає Ольга Миколаївна зі Сватів, яка різко постаріла

16:37

Чому жовтіє білий одяг в шафі: причини і способи позбутися від неприємності

16:36

"Слабке ППО": експерт пояснив, чи міг український дрон атакувати Москву

16:25

"Мені байдуже на Україну": український співак у Європі поскаржився на душевний стан

16:13

"Знайомтеся, Марсель": Тимур Мірошниченко вперше показав обличчя прийомного сина

16:12

Розлітається на ура: швидка намазка з 3 інгредієнтів з чудовим смаком - рецептВідео

16:00

Чому 2 серпня не можна дивитися в дзеркало і на свою тінь: прикмети і заборони

15:47

"Сили на полі бою рівні": начальник Генштабу Естонії оцінив, коли буде прорив ЗСУ

15:42

Загадка для тих, хто любить котів: потрібно знайти хвостатого улюбленця в кімнаті

Реклама
15:38

ЗСУ можуть зламати "хребет" окупантам на півдні вже до жовтня - АрестовичВідео

15:36

Росія змінює тактику у Бахмута: вороги переодягаються у форму ЗСУ

15:22

Захисник Азовсталі Діанов показав, як гуляв з Кевіном Костнером

15:13

Гороскоп на серпень 2023 року для Стрільців: астролог назвала день здійснення мріїВідео

15:01

Маніяк ґвалтував викрадену дівчину цілих 14 років: втекти їй допомогла мати чоловіка

14:53

Помер "Пі-Ві Герман" - актор та комік Пол Рубенс

14:51

В Україні поміняли правила отримання водійських прав: що тепер буде інакше

14:47

Догляд за трояндами в серпні: що обов'язково потрібно зробити з квітами

14:35

Шалені огірки на зиму: бутербродний спосіб, як в Макдональдсі

14:33

Стиль від Єви Мендес: актриса показала модний аутфіт з кухонних губок

14:28

Як православне російське ППО не здатне захистити Москва-СітіПогляд

14:25

Україну накриє відразу 3 шторми: календар магнітних бур на серпень

14:17

У Держдумі вигадали помсту за атаку дронів на Москву: Гурульов назвав ціль

14:11

"Загроза далі існує": Пєсков відреагував на атаку Москви і застеріг росіян

14:10

В Україні змінилися правила поповнення мобільного рахунку: що потрібно знати всім

13:58

У Львові суд покарав хлопця, який на всю гучність у джипі слухав Лепса

13:45

Колишня невістка Єлизавети II вперше з'явилася на публіці після мастектомії

13:39

Чому неправильно казати "картина написана маслом": Авраменко пояснив помилкуВідео

13:35

Як прибрати пестициди з покупних фруктів: дівчина показала простий спосіб

13:34

"Будують собі "православний Талібан": Загородній оцінив шанси розвалу РФВідео

Реклама
12:51

В України є план на випадок загибелі Зеленського: ЗМІ розповіли, хто керуватиме країною

12:51

Не сміття, а корисна річ: що можна зробити з непотрібних пробок від пляшок

12:50

Кому скасували виплати ВПО: що сталося з грошима для переселенців

12:47

"Повторення війни": експерт розкрив, чому Росія прагне переговорів і чим це загрожує

12:43

В Україні поміняли правила поповнення карт через термінали: як покласти гроші

12:26

РФ обстріляла лікарню в центрі Херсона: загинув молодий лікар, поранена медсестра

12:22

Дженніфер Лопес в міні-бікіні і діамантах показала стильний пляжний лук

12:05

США уклали угоду з Болгарією та Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів - FT

12:03

Кабаєва стрибнула б з 10-го поверху: тренерка з РФ похвалилася своїм впливом на коханку Путіна

11:58

"Війна перейде на територію Росії": у Зеленського прокоментували атаку по Москві

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти