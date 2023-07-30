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Як виглядає український морський дрон MAGURA V5: на CNN показали ексклюзивні кадри

Анна Ярославська
30 липня 2023, 14:20 оновлено 30 липня, 14:49
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Морські безпілотники були причетні щонайменше до двох недавніх атак в окупованому Криму.
Так виглядає український морський дрон MAGURA V5
Так виглядає український морський дрон MAGURA V5 / скріншот

Американський телеканал CNN вперше показав, як виглядає український морський дрон MAGURA V5. Ця зброя використовується для ударів по російських надводних цілях і вже значно обмежила пересування флоту країни-агресора РФ.

Такі морські дрони використовуються не лише для атак на ворожі об'єкти, але і для доставки вантажів і розвідки. Дальність дії безпілотника MAGURA V5 становить близько 800 км, він може нести до 300 кг вибухівки. Дрон має сірий гладкий корпус, а його вузька форма нагадує широке каное, йдеться у репортажі.

Дрон має форму каное
Дрон має форму каное / скріншот

"Ними дуже легко керувати. Українці просто відправляють свої дрони на полювання, борознячи хвилі. Якщо російські кораблі їх помічають, то відкривають відчайдушний вогонь. Іноді росіянам щастить, і вони виводять дрони з ладу. Але в інших випадках дрони прориваються через пекло з куль і досягають своєї мети", – розповідають журналісти.

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Дрон MAGURA V5 є повністю українською розробкою, випуск зброї теж налагоджений в Україні.

Характеристики дрона MAGURA:

  • довжина: 5500 мм або 5,5 м;
  • ширина: 1500 мм або 1,5 м;
  • Висота над ватерлінією: 500 мм;
  • крейсерська швидкість: 22 вузли;
  • максимальна швидкість: 42 вузла;
  • дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);
  • корисне навантаження: 320 кг;
  • зв'язок: Mesh - радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.

Розробник морського безпілотника каже, що озброєння російських кораблів створено для боротьби з іншими суднами, тому його важко використовувати для ураження невеликих і дуже швидких морських дронів.

CNN пише з посиланням на джерела в українській обороні, що морські безпілотники були причетні щонайменше до двох недавніх атак: на Керченський міст в липні та на порт Севастополя в жовтні минулого року.

Вибух на Кримському мосту

17 липня окупаційна влада повідомила, про "надзвичайну подію" на Кримському мосту, рух мостом було зупинено.

Пізніше стало відомо про потужний вибух на Кримському мосту. Повідомлялося, що дві людини загинули внаслідок падіння прольоту Кримського моста. Ще один - постраждав. Вибухом було пошкоджено автомобіль з бєлгородськими номерами.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляло, що до підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України та Військово-морські сили.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зештою це вдалося зробити", - повідомило джерело.

У Службі безпеки України натякнули, що мають відношення до вибухів на Кримському мосту, які прогриміли в ніч на 17 липня.

Інші новини:

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