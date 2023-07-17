Безшумний водний дрон вели по супутнику: експерти про атаку на Кримський міст

Удар по Кримському мосту міг бути здійснений катерами-камікадзе, не виключають експерти.

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По Кримському мосту могли вдарити морським дроном / Коллаж: Главред, Фото: defence-ua.com, t.me/vanek_nikolaev

Під час удару по Кримському мосту могли застосовуватися різні засоби ураження, заявив військовослужбовець і засновник проекту A. Drones Юрій Касьянов.

За його словами, при масованій атаці більше шансів подолати систем ППО і надводного захисту моста, тому найефективніший варіант - застосування морських і повітряних дронів, сказав він у коментарі Фокусу.

"Управління може бути автономним. Дрон йде по маршруту, але в такому випадку страждає точність наведення. Або оператор управляє по супутниковому каналу зв'язку з будь-якої точки світу. Якщо це радіоканал, то зона прямої видимості залежить від зв'язку з кораблем-носієм або повітряним дроном-ретранслятором сигналу", — припустив він.

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Чим могли вдарити по Кримському мосту

У свою чергу експерти спеціалізованого ресурсу Defence-ua припускають, що удар по Кримському мосту міг бути здійснений катерами-камікадзе. При цьому публікуються зображення подібних автономних катерів, які використовувалися при атаці на корабель "Іван Хурс".

Експерти вважають, що окупанти "проспали атаку" катерів-камікадзе завдяки їх вдосконаленню в плані малопомітності і безшумності. Для виходу на об'єкт атаки морські безпілотники могли йти спеціально на малій швидкості і в малошумному режимі.

Відзначається, що нові безпілотні морські боєприпаси мають довжину корпусу всього 5 метрів, що робить їх майже невидимими особливо вночі. Можливо, що конструктори оснастили нові човни малошумним, але швидкісним водометним двигуном, які розганяє катер-камікадзе до 80 км/год.

Кримський міст могли атакувати морським дроном / defence-ua.com

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 17 липня, окупаційна влада повідомила, про "надзвичайну подію" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю, рух по мосту було зупинено.

Зокрема Мінтранс РФ заявив, що "є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах".

Пізніше стало відомо про потужному вибуху, що прогримів на Кримському мосту. Повідомляється, що дві людини загинули в результаті падіння прольоту Кримського моста. Ще одна - постраждала. Вибухом було пошкоджено автомобіль з білгородськими номерами.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті — решт це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Як відомо, це вже не перший вибух на Кримському мосту. У жовтні 2022 року міст вже був пошкоджений в результаті вибуху. Сталася детонація вибухівки, яка була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

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