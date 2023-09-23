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Експерт оцінив, наскільки реальні загрози Польщі зменшити підтримку України

Анна Ярославська
23 вересня 2023, 01:27
Зараз у поляків проблеми не лише з Україною. У них дуже багато проблем з Німеччиною щодо репарацій та візового скандалу, а також всередині ЄС.
Юрій Богданов, Польща
Юрій Богданов прокоментував проблеми у відносинах України та Польщі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов прокоментував в інтерв'ю Главреду нинішню ситуацію у відносинах України та Польщі й пояснив, які реальні наслідки заяв польських політиків про те, що Варшава зменшить допомогу Києву на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ.

Богданов вважає, що заяви, які лунають у Польщі, більше політичні.

"Тим більше давайте чесно говорити: Польща не підтримує Україну грошима, тому що всі гроші, які Польща виплачує біженцям, або зброю, яку Польща надавала, оплачувалися країнами, які виступають реальними донорами України", - сказав Богданов.

За його словами, Польща зробила величезні кроки для свого розвитку і провела величезні реформи, але вона як була, так і залишається реципієнтом ЄС.

"Тобто вона отримує більше грошей з бюджету ЄС, ніж туди відраховує згідно з європейськими документами. Донорів в ЄС взагалі небагато - це Швеція, Данія, Австрія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Франція, Італія. І ще Люксембург, але він теж дуже маленький, але дуже багатий. Це країни, які оплачують існування і розвиток всіх інших. Там є країни з приблизно нульовим балансом - Чехія, Фінляндія, але більшість країн отримують з бюджету ЄС більше, ніж туди кладуть. І два головних реципієнта - це Польща та Угорщина. Як бачимо, там найбільше консервативних і таких специфічних настроїв", - пояснив фахівець зі стратегічних комунікацій.

Богданов додав, що погрози позбавити українських біженців виплат, які ми чули, "трохи не про це".

"По-перше, об'єктивно минуло два роки, і у більшості біженців був час на підтримку, щоб або отримати роботу в Польщі, або вирішити зі своїми планами на повернення або рухатися далі. Тому тут у мене питань до поляків саме в цьому пункті немає – логіка в припиненні виплат дійсно є. По-друге, Польща не робить це за свій рахунок – гроші на біженців їм компенсували Сполучені Штати і Німеччина", - зазначив він.

Богданов додав, що нинішній польський уряд "дуже специфічний", а партія влади набагато більше схожа на партію "Фідес" в Угорщині, яку представляє прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"Зараз у поляків проблеми не лише з Україною – у них дуже багато проблем з Німеччиною щодо репарацій та візового скандалу, дуже багато проблем всередині ЄС. Тому на це все треба дивитися в комплексі і розуміти, що те, що ми зараз бачимо – це тизер того, що буде, коли ми будемо вести переговори про вступ до ЄС. Ми вже бачимо, що європейські фермери в більшості країн не витримують конкуренції з українською "аграркою". І що з цим робити – йти на поступки, зменшити виробництво, запроваджувати додаткові податки – поки не зрозуміло, тому що розмови по суті ще немає", - пояснив експерт.

Богданов вважає, що Україні потрібно повчитися у Польщі жорсткого захисту власних економічних, політичних, соціальних, культурних, історичних інтересів.

"Це те, що вони вміють і чому навчилися після 200 років відсутності державності. Те, що це відбувається в таких насправді огидних формах, які зараз не допомагають ні Польщі, ні Україні – це, мабуть, якийсь постколоніальний синдром. Але той рідкісний випадок, коли ми не повинні шукати провину на власній стороні. І буде просто чесно по відношенню до поляків сказати їм, що, мовляв, або давайте поводитися як партнери, або ми далі будемо, вибачте [неценз.] (сваритися, - Главред), тому що це навіть суперечкою не назвеш. Це [неценз.] (сварка, - Главред), яка розгортається на наших очах", - резюмував він.

Дивіться інтерв'ю Юрія Богданова Главреду:

Хто такий Юрій Богданов

Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Відносини Польщі та України

Польща припинила передачу Україні озброєння. На це у країни є своя причина. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Україна захищається від жорстокої атаки РФ, і я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, ми повинні захистити нашу країну. Ми зараз не передаємо зброю Україні, оскільки самі озброюємося найсучаснішою зброєю", – сказав він.

Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи навколо українського агроімпорту. Такий варіант розвитку подій не виключив польський міністр у справах Євросоюзу Шимон Шинковський вель Сенк. Він підкреслив: якщо поляки не будуть підтримувати надання допомоги Україні в такому ж обсязі, як було раніше, то її доведеться скоротити.

Польська влада допускає блокування вступу України до ЄС, якщо країни не вирішать питання з експортом українського зерна. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

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