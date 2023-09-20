Польща погрожує знизити підтримку України через зернову кризу

Польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що уряд є "невблаганним" у питанні зернового ембарго.

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Шимон Шинковський вель Сенк прокоментував зернову кризу та підтримку України Польщею / Колаж : Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи навколо українського агроімпорту. Такий варіант розвитку подій не виключив польський міністр у справах Євросоюзу Шимон Шинковський вель Сенк.

"Дії України не справляють на нас враження... але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня громадської підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні", - сказав політик в інтерв'ю польському виданню PAP.

Він підкреслив: якщо поляки не будуть підтримувати надання допомоги Україні в такому ж обсязі, як було раніше, то її доведеться скоротити.

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"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але щоб це було можливо, ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили досі", − заявив Шинковський вель Сенк.

Шинковський вель Сенк додав, що польський уряд є "невблаганним" у питанні зернового ембарго. Причина цього - інтереси польських фермерів.

Відповідаючи на питання, чи будуть аграрні питання розмінною монетою при можливому вступі України в ЄС, він підкреслив, що Україна "повинна виконати низку конкретних умов, і не лише в цьому питанні".

"Україна повинна буде виконати всі умови, і українське сільське господарство може, звичайно, мати доступ до європейських ринків, але не таким чином, щоб це загрожувало польським фермерам", − додав міністр.

Конфлікт України з Польщею через зерно

Президент Польщі Анджей Дуда захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке Київ оскаржує в рамках Світової організації торгівлі.

Дуда порівняв Україну з потопельником, пояснивши, що "кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину".

До слова, Дуда не зміг зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським у США "з організаційних причин", але не виключає, що зустріч відбудеться пізніше.

Раніше Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів щодо обмеження імпорту зі свого боку.

Польща, Угорщина і Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково. Зокрема, польський уряд проти українського зерна і не відкриє свій кордон.

Крім того, польська влада допускає блокування вступу України до ЄС, якщо країни не вирішать питання з експортом українського зерна.

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