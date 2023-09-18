Польща може блокувати вступ України до ЄС: Варшава висунула умову

У Польщі визнали, що польським фермерам складно конкурувати з українцями.

https://glavred.net/ukraine/polsha-mozhet-blokirovat-vstuplenie-ukrainy-v-es-varshava-postavila-uslovie-10501627.html Посилання скопійоване

Польща та Україна посварилися через зерно / Колаж Главред, фото pixabay

Польща допускає блокування вступу України до ЄС, якщо країни блоку не вирішать питання з експортом українського зерна.

Заяву міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса цитує TVN24. Урядовець, зокрема, підкреслив, що Польщі під час вступу до Євросоюзу теж довелося виконувати нелегкі умови. Такі умови, на його думку, повинні поставити й Україні.

Телус сказав, що запроваджена 15 квітня польською владою заборона на імпорт зерна з України "будує можливість вступу України до Європейського Союзу".

відео дня

"Якщо ми сьогодні не створимо ці інструменти, Польща точно не погодиться на вступ України (до Євросоюзу). Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. І ми повинні поставити умови для України", - висловився міністр.

За його словами, "польське сільське господарство ніколи не переможе українське".

"Там кілька сотень тисяч ферм. Це зовсім інше сільське господарство, тому наша позиція настільки жорстка", - пояснив Телус.

На питання, чи може Польща не погодитися на членство України в Євросоюзі, міністр відповів, що тільки "якщо ми не створимо ці інструменти (з експорту українського зерна - Главред)".

Чому Польща блокує ввезення українського зерна

Єврокомісія з 2 травня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Однак зерно дозволено перевозити через їхню територію транзитом.

Разом з тим, учасники польського зернового ринку почали масово скаржитися, що частина зерна все-таки "осідає" на ринках країн, знижуючи ціни на зерно на шкоду місцевим фермерам. А далі, враховуючи кампанію перед парламентськими виборами у Польщі, долучилась "політика".

Для України критичного характеру ситуації додає те, що демарш поляків збігся в часі з виходом Росії з "зернової угоди" і загостренням ситуації в Чорноморському регіоні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна зробить відповідні кроки у разі блокування Польщею експорту українського зерна. Зокрема, Київ буде змушений звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу компенсації збитку за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ).

Водночас у Польщі вже пригрозили Єврокомісії "безстроковим" ембарго у разі непродовження рішення про існуючі обмеження українського продовольства.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.