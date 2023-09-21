Польща припинила постачання зброї Україні: що сталося між країнами

Польща припинила передачу Україні озброєння. На це у країни є своя причина. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Polsat News.
Він зазначив, що військова допомога припинилася, оскільки Польща почала активно озброюватися.
"Україна захищається від жорстокої атаки РФ, і я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, Ми повинні захистити нашу країну. Ми зараз не передаємо зброю Україні, оскільки самі озброюємося найсучаснішою зброєю", – сказав Моравецький.
Водночас він пообіцяв не гальмувати роботу хабу в Жешуві, звідки постачають зброю Україні від інших держав.
"Ми маємо хороші відносини, бажаємо перемоги (Україні-Главред) і допомагаємо в досягненні цієї перемоги над російським варваром. Але ми не можемо погодитися на розхитування польського ринку. Ми збережемо транзит українських товарів, адже Польща не витрачає жодних коштів, а навпаки заробляє на цьому. Ми не ризикуємо безпекою України і в зв'язку з цим наш хаб в Жешуві, у співпраці з американцями і НАТО, буде продовжувати виконувати свою роль", – запевнив Моравецький.
Військова допомога Україні
Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.
Пізніше тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ЗСУ.
Інші новини:
- ППО, бронетехніка, Авіація: підсумки нової зустрічі у форматі "Раштайн"
- Величезна територія у вогні після потужних вибухів: ЗСУ підірвали базу РФ у Криму
- "Буде новий елемент": США оголосять новий пакет військової допомоги Україні