Польща припинила постачання зброї Україні: що сталося між країнами

Польща обіцяє не гальмувати роботу хабу в Жешуві, звідки постачають зброю Україні від інших держав.

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Польща припинила постачання військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Польща припинила передачу Україні озброєння. На це у країни є своя причина. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Polsat News.

Він зазначив, що військова допомога припинилася, оскільки Польща почала активно озброюватися.

"Україна захищається від жорстокої атаки РФ, і я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, Ми повинні захистити нашу країну. Ми зараз не передаємо зброю Україні, оскільки самі озброюємося найсучаснішою зброєю", – сказав Моравецький.

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Водночас він пообіцяв не гальмувати роботу хабу в Жешуві, звідки постачають зброю Україні від інших держав.

"Ми маємо хороші відносини, бажаємо перемоги (Україні-Главред) і допомагаємо в досягненні цієї перемоги над російським варваром. Але ми не можемо погодитися на розхитування польського ринку. Ми збережемо транзит українських товарів, адже Польща не витрачає жодних коштів, а навпаки заробляє на цьому. Ми не ризикуємо безпекою України і в зв'язку з цим наш хаб в Жешуві, у співпраці з американцями і НАТО, буде продовжувати виконувати свою роль", – запевнив Моравецький.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Сполучених Штатів Америки касетні боєприпаси в рамках нового пакету військової допомоги. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Уряд Великобританії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Пізніше тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум для ЗСУ.

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