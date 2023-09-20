УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Польщі дали задню: заявили про бажання домовлятися з Україною по зерну

Олексій Тесля
20 вересня 2023, 18:52 оновлено 20 вересня, 18:57
340
Польська сторона готова знайти рішення проблеми, підкреслив Роберт Телуш.
Польща
У Польщі хочуть домовлятися з Україною по зерну / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , ua.depositphotos.com

Польська сторона хоче знайти рішення, яке захистить польських фермерів і допоможе Україні, заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш.

За його словами, польська сторона готова знайти рішення проблеми, пов'язаної із зерном з України. Про це він підкреслив у коментарі виданню pаp.pl.

"Ми чекаємо таких переговорів і готові до того, щоб такі переговори відбулися", - сказав він. За словами польського міністра, Варшава відкрита для пошуку рішення, яке убезпечить польський ринок, захистить польський ринок і допоможе Україні.

відео дня

"Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він повинен бути транзитним, а не за рахунок польських фермерів. Виступ міністра Качки був для мене якимось заспокоєнням і розрядкою атмосфери, яка нагніталася два-три дні. Думаю, Україна переглянула свою думку, яку озвучувала раніше", - зазначив представник польського уряду.

Він висловив думку, що це "рух у правильному напрямку для пошуку спільного рішення" і підкреслив, що польська сторона готова знайти рішення проблеми, пов'язаної із зерном з України.

Телуш також звернув увагу на те, що список продуктів, заборонених до ввезення в конкретні країни, повинен бути гнучким. Як приклад він навів Болгарію, якій необхідний український соняшник і може імпортуватися країною. "Це має бути рішенням на рівні ЄС", - додав він.

Аргументи України

Раніше в інтерв'ю польським ЗМІ, торгпред України Тарас Качка дав зрозуміти, що Україна введе есбарго на польську цибулю, помідори, капусту і яблука.

Він пояснив, що введення Україною ембарго є останнім пунктом плану дій і Україна сподівається, що воно не буде реалізовано. Пріоритет України-досягнення угоди з Польщею.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив прийняття рішення про заборону імпорту певних категорій товарів з Польщі та Угорщини, якщо ті не погодяться на узгоджені з Європейською комісією заходи і не скасують односторонні заборони щодо української агропородукції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна і вивозити не тільки своє, а й вкрадене в Україні зерно. Кремль хоче створити свій власний зерновий коридор. Країна-агресор Росія таємно готує угоду з Туреччиною, в якій також беруть участь Угорщина і Катар.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Польщі зерно Тарас Качка
Реклама

Головне за день

Постпред Росії в ООН влаштував істерику через Зеленського і нарвався на "ляпас"

Постпред Росії в ООН влаштував істерику через Зеленського і нарвався на "ляпас"

20:14 Світ
Буде тепло, але не скрізь: які регіони плаватимуть через дощі

Буде тепло, але не скрізь: які регіони плаватимуть через дощі

19:54 Синоптик
Зеленський представив "формулу миру" в ООН: висунув РФ дві вимоги

Зеленський представив "формулу миру" в ООН: висунув РФ дві вимоги

19:11 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:17

Підрозділи ГУР отримали ще 24 дрони з нагоди 24-ї річниці компанії Favbet реклама

20:14

Постпред Росії в ООН влаштував істерику через Зеленського і нарвався на "ляпас"

19:54

Буде тепло, але не скрізь: які регіони плаватимуть через дощі

19:40

П'яна Захарова прийшла на похорон актора і обматюкала колег

19:21

Артистка оркестру ЗСУ та "Королева Польщі": подробиці 4 випуску Голосу країни-13

Україна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – КоваленкоУкраїна звільнятиме Крим до кінця 2024-го і здатна знищити Чорноморський флот – Коваленко
19:21

У Карабасі вбили російських "миротворців" – Міноборони РФ

19:17

Неможливо смачно: Клопотенко показав хвилинний рецепт битих огірків

19:11

Зеленський представив "формулу миру" в ООН: висунув РФ дві вимоги

19:10

Ситуація критична: по зерновій угоді і Польщі короткоПогляд

Реклама
18:52

Чим можна заразитися від собаки: чому тварину не можна пускати на диван

18:52

У Польщі дали задню: заявили про бажання домовлятися з Україною по зерну

18:43

Величезна територія у вогні після потужних вибухів: ЗСУ підірвали базу РФ у Криму

18:33

У чому сенс прибирання: психолог Карпачов стверджує, що можна не прибирати вдома

18:22

ЗСУ до зими можуть вийти до Криму, сили РФ у Токмаку чекає розвилка - КоваленкоВідео

17:56

Б'є на 90 кілометрів: РФ почала застосовувати далекобійні дрони Ланцет — BildВідео

17:36

Планка для схуднення: 11 варіантів популярної вправи, які допоможуть прибрати живітВідео

17:25

Віконце, не пітній: що потрібно зробити, щоб не було конденсату на вікнах

17:21

Електронний реєстр військовозобов'язаних: що дізнається Міноборони про українців

16:55

Весь графік червоний: Україну накрила дуже сильна та затяжна магнітна буря

16:53

Кадиров помер чи ні: в ГУР дали відповідь і розповіли про боротьбу за його спадщину

Реклама
16:47

"Складається із кількох фаз": Коваленко розкрив, як і коли ЗСУ повернуть КримВідео

16:23

Пообіцяв Сі: Путін їде до Китаю

16:18

"Призначать генерала-росіянина": Снєгирьов спрогнозував, хто замінить КадироваВідео

16:14

Простіше рецепта не придумати: унікальний салат з одним головним інгредієнтом

16:12

Азербайджан оголосив про припинення "антитерористичних заходів" в Карабасі

16:10

Якою водою не можна вмиватися 21 вересня: прикмети і суворі заборони дня

16:06

Наталя Холоденко розповіла звідки беруться мамині синочки

16:00

Росія веде розвідку об'єктів енергетики України, є загроза нових ударів - ГУР

15:57

Навіть ніс не сунуть: експерт розповів, як відлякати мишей та щурів від будинку

15:49

Прощавай, совість: Повалій заспівала українську народну пісню на Z-шоу в КремліВідео

15:46

Дорога втрата для РФ: ЗСУ знищують вщент російські С-400 – Newsweek

15:29

Як дізнатися скільки років коту: 3 способи зрозуміти, що ваш улюбленець постарів

15:09

Де Кадиров і що з ним: експерт пояснив, що відбувається з чеченським главоюВідео

15:04

Ракету Нептун випробували в боях з РФ, перший удар був по "Адмірал Ессен" - ВМСУ

14:58

Рада ухвалила та виправила закон про е-декларації

14:55

Дрон не долетів до бункера Путіна: нові деталі потужних вибухів у Сочі

14:25

Навесні вражатимуть ароматом: коли і як правильно садити нарциси

14:20

Якою буде погода в останній тиждень вересня 2023: прогноз метеоролога

14:18

Горіхова шкаралупа - справжня знахідка: що з неї роблять обізнані люди

14:15

Моравецький погрожує Києву розширити заборону на імпорт продуктів з України

Реклама
14:02

Непроста прикраса: Мішина засвітила каблучку з діамантом на безіменному пальці

13:36

"Ракети пішли": у Криму гримлять потужні вибухи біля військового аеродрому БельбекВідео

13:20

Лише одиниці знайдуть ящірку на скелі за 10 секунд: надзвичайно складна загадка

13:11

Дідовський лайфхак з дитинства: чому якщо кусати батарейку, вона працює

12:54

ЗСУ контролюють важливу трасу під Бахмутом: взяли ключовий плацдарм і висоти

12:47

Дуже великі проблеми: у Кіркорова почалися серйозні ускладнення після пластики

12:45

Кадиров влаштував циркову виставу з хворобою, аби уникнути помсти Путіна – СнєгирьовЕксклюзив

12:30

Втратила все: онкохвора Заворотнюк позбулася бізнесу в Росії

12:14

Любовний гороскоп на жовтень: Рибам - насолода, Овнам - робота над собою

12:03

Польща погрожує знизити підтримку України через зернову кризу

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти