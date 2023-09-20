У Польщі дали задню: заявили про бажання домовлятися з Україною по зерну

Польська сторона хоче знайти рішення, яке захистить польських фермерів і допоможе Україні, заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш.
За його словами, польська сторона готова знайти рішення проблеми, пов'язаної із зерном з України. Про це він підкреслив у коментарі виданню pаp.pl.
"Ми чекаємо таких переговорів і готові до того, щоб такі переговори відбулися", - сказав він. За словами польського міністра, Варшава відкрита для пошуку рішення, яке убезпечить польський ринок, захистить польський ринок і допоможе Україні.
"Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він повинен бути транзитним, а не за рахунок польських фермерів. Виступ міністра Качки був для мене якимось заспокоєнням і розрядкою атмосфери, яка нагніталася два-три дні. Думаю, Україна переглянула свою думку, яку озвучувала раніше", - зазначив представник польського уряду.
Він висловив думку, що це "рух у правильному напрямку для пошуку спільного рішення" і підкреслив, що польська сторона готова знайти рішення проблеми, пов'язаної із зерном з України.
Телуш також звернув увагу на те, що список продуктів, заборонених до ввезення в конкретні країни, повинен бути гнучким. Як приклад він навів Болгарію, якій необхідний український соняшник і може імпортуватися країною. "Це має бути рішенням на рівні ЄС", - додав він.
Аргументи України
Раніше в інтерв'ю польським ЗМІ, торгпред України Тарас Качка дав зрозуміти, що Україна введе есбарго на польську цибулю, помідори, капусту і яблука.
Він пояснив, що введення Україною ембарго є останнім пунктом плану дій і Україна сподівається, що воно не буде реалізовано. Пріоритет України-досягнення угоди з Польщею.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив прийняття рішення про заборону імпорту певних категорій товарів з Польщі та Угорщини, якщо ті не погодяться на узгоджені з Європейською комісією заходи і не скасують односторонні заборони щодо української агропородукції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна і вивозити не тільки своє, а й вкрадене в Україні зерно. Кремль хоче створити свій власний зерновий коридор. Країна-агресор Росія таємно готує угоду з Туреччиною, в якій також беруть участь Угорщина і Катар.
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