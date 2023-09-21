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"Це ганьба": Німеччина розкритикувала рішення Польщі про припинення постачання зброї

Тарас Сидоржевський
21 вересня 2023, 17:54 оновлено 21 вересня, 17:54
Німецький політик звинуватив прем’єр-міністра Польщі у політичному маневруванні.
Українські військові, ЗСУ, Матеуш Моравецький
Поляки погрожують припинити допомагати українцям / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Ульріх Лехте, депутат Бундестагу, засудив заяву Матеуша Моравецького, прем'єр-міністра Польщі, щодо військової допомоги Україні. Німецький депутат називає дії Моравецького політичним маневруванням, вважаючи його заяву передвиборчою тактикою партії "Право і справедливість" (ПіС) в Польщі, за даними видання Welt.

Лехте стверджує, що Моравецький намагається заробити політичні бали для своєї партії, використовуючи цю ситуацію для відвернення уваги від інших питань, зокрема візового скандалу.

"Те, що Польща, яка раніше була надійним партнером, тепер припиняє військову підтримку України і повідомляє про це таким чином, є ганьбою", - зауважив німецький депутат.

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Ульріх Лехте вважає, що таким чином Польща намагається вплинути на Україну та Європейський союз, щоб домогтися рішення стосовно імпорту українського зерна.

"На жаль, польський уряд наразі свідомо діє в шкоду Україні", - підсумував Лехте.

Зерновий конфлікт Польщі та України

Нагадаємо, міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що Польща введе негайне ембарго на імпорт українського зерна, якщо Європейська комісія не прийме рішення щодо продовження обмежень.

У відповідь на цю заяву, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розглядав можливість введення заборони на імпорт певних категорій товарів з Польщі та Угорщини, якщо ці країни не погодяться на узгоджені заходи з Європейською комісією та не скасують односторонні обмеження щодо української агропродукції.

Нещодавно польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив, що Польща припиняє надавати військову допомогу Україні, оскільки акцентує свою увагу на фінансуванні власних збройних сил. Але потім уряд Польщі уточнив, що Варшава виконає всі зобов'язання щодо поставок зброї Україні, які були підписані до "зернового конфлікту".

Зазначимо, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом. Під час розмови чиновники докладно обговорили ситуацію і пропозицію України щодо її врегулювання, а також домовилися про пошук рішення, яке задовольнить інтереси обох країн.

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