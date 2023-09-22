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Експерт спрогнозував, до якої міри дійде зерновий конфлікт між Польщею та Україною

Дмитро Відоменко
22 вересня 2023, 10:25 оновлено 22 вересня, 10:25
Як вважає Юрій Богданов, у влади Польщі, насправді, коридор дій в зерново-економічному питанні вкрай неширокий.
Польща, Україна, Богданов
Як вважає Юрій Богданов, конфлікт між Польщею та Україною буде у форматі лайт-торгової війни / колаж Главред, фото УНІАН

Недавня конфліктна ситуація, яка склалася між Польщею та Україною через українське зерно, поки залишатиметься у форматі лайт-торгової війни.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.

"Я думаю, що він залишатиметься у форматі лайт-торгової війни, або поки не втрутиться Європейська комісія, яка не припинить польське свавілля, або поки не буде рішення СОТ щодо цього кейсу, або поки не пройдуть вибори. Україна в цьому випадку повинна не відступати від своєї позиції – ми можемо піти на поступки полякам в обмін на поступки з їхнього боку. Наше завдання в цьому випадку - продемонструвати, що ми не збираємося просто так здаватися і поступатися в економічних питаннях. Тому що дуже круто міркувати, що Україна повинна здобути перемогу над Росією на полі бою, але чомусь ніхто не думає про економічне виживання і економічний розвиток нашої країни. Поки я бачу виключно егоїстичне бажання захистити свої інтереси - це нормально і природно, але наше головне завдання – перевести це все в документально-судовий формат, де ми розбираємося за допомогою незалежних арбітрів. Але я думаю, що ми не повинні відступати від своєї позиції", ‒ сказав він.

Як вважає Богданов, у влади Польщі, насправді, коридор дій в цьому питанні вкрай неширокий.

"Польща не може заблокувати рух зброї, тому що це – самогубство для поляків і всіх інших. Польща не може заблокувати рішення про фінансування України, тому що це теж аналогічно самогубству. У поляків занадто високий ступінь ненависті до Росії, щоб щось подібне зробити. Тобто це історія більше про економіку в чистому вигляді", - підсумував він.

Дивіться на відео інтерв'ю Юрія Богданова Главреду:

Хто такий Юрій Богданов

Юрій Богданов - блогер, аналітик, фахівець зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Конфлікт Польщі та України через зерно:

Польський уряд виступає через масштабний експорт дешевого українського зерна. Чиновники у Варшаві говорили, що можуть в односторонньому порядку прийняти рішення про блокаду українського зерна - якщо Єврокомісія не продовжить заборону на експорт.

Раніше в інтерв'ю польським ЗМІ, заступник аграрного міністра і торгпред України Тарас Качка дав зрозуміти, що Україна введе ембарго на польську цибулю, помідори, капусту і яблука.

Він пояснив, що введення Україною ембарго є останнім пунктом плану дій і Україна сподівається, що воно не буде реалізовано. Пріоритет України - досягнення угоди з Польщею.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив прийняття рішення про заборону імпорту певних категорій товарів з Польщі та Угорщини, якщо ті не погодяться на узгоджені з Європейською комісією заходи і не скасують односторонні заборони щодо української агропородукції.

До того повідомлялося, що Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна і вивозити не тільки своє, а й вкрадене в Україні зерно. Кремль хоче створити свій власний зерновий коридор. Країна-агресор Росія таємно готує угоду з Туреччиною, в якій також беруть участь Угорщина і Катар.

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новини Польщі новини України Юрій Богданов
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