Дві маленькі дівчинки залишилися без тата: на війні загинув 36-річний снайпер

Володимир Ткаченко був стрільцем-снайпером четвертого десантно-штурмового відділення другого взводу сьомої роти 2-го десантно-штурмового батальйону.

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Володимир Ткаченко віддав своє життя за Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/Staroushytska.otg

У боях з російськими окупантами загинув стрілець-снайпер ЗСУ Володимир Ткаченко з Хмельницької області. Захиснику України було 36 років. Свій останній бій він прийняв на фронті в Луганській області.

Трагічну новину 3 липня повідомила Староушицька територіальна громада в Facebook. Без батька залишилися дві маленькі доньки українського воїна.

Володимир жив у селищі Стара Ушиця. До повномасштабного російського вторгнення чоловік працював будівельником, проводив ремонти, деякий час працював на сонячній електростанції в Кам'янець-Подільському районі.

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"Війна застала Володимира на Закарпатті, куди він поїхав на роботу. Там він і був мобілізований у військо. Кажуть, був дуже відповідальним бійцем, виконував поставлені завдання, підтримував побратимів, завжди готовий був прийти їм на допомогу", – йдеться в повідомленні.

У лавах ЗСУ Володимир Ткаченко був стрільцем-снайпером четвертого десантно-штурмового відділення другого взводу сьомої роти 2-го десантно-штурмового батальйону.

Загинув захисник України 2 липня поблизу населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області внаслідок ворожого танкового обстрілу.

"Це ще одна непоправна втрата для нас усіх. Староушицька громада висловлює щирі співчуття батькам, рідним, друзям та побратимам загиблого захисника... поділяємо разом з вами біль втрати, сумуємо разом з вами", – зазначили у громаді.

У Старій Ушиці у бійця залишилося дві маленькі дочки та колишня дружина.

"Тут у нього також багато друзів, адже Володя був дуже компанійським, душею компанії. Мати його на заробітках в Італії, тому зараз їде на похорон сина", - розповів Суспільному Ігор Вишемирський.

Про дату та час прибуття траурного кортежу з тілом загиблого воїна Володимира Ткаченка та проведення поховання землякам пообіцяли повідомити пізніше.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув 35-річний захисник України, воїн-розвідник Леонід Краснов (позивний - Мессі). Він був одним із засновників бойової групи К-2 у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Леонід Краснов отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ за оборону населених пунктів на Сході.

Крім того, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

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