Воїн отримав нагороду від Залужного: на фронті загинув досвідчений розвідник "Мессі"

Леонід Краснов умів поводитися з усіма вогневими засобами - від автомата до переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

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Леонід Краснов прийняв свій останній бій на Сході України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/K2.54OMBr

У боях з російськими окупантами загинув 35-річний захисник України, воїн-розвідник Леонід Краснов (позивний - Мессі). Він був одним із засновників бойової групи К-2 у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Леонід Краснов отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ за оборону населених пунктів на сході. Про втрату повідомили на Facebook-сторінці підрозділу.

"Щодня гинуть кращі. Цей пост ми публікуємо, оскільки Мессі був одним з перших воїнів-розвідників бойової групи до-2, з якої пізніше виник батальйон К-2. Саме його ви могли бачити на заставках деяких відео підрозділу", – зазначили побратими загиблого захисника.

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Леонід умів поводитися з усіма вогневими засобами - від автомата до переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

Леонід Краснов умів поводитися з усіма вогневими засобами / Колаж: Главред, фото: facebook.com/K2.54OMBr

Брав участь в обороні низки населених пунктів Луганської та Донецької областей. Свій останній бій воїн прийняв на Донбасі.

"Тільки в його розрахунку (міномет і Javelin) близько 20 одиниць знищених БМП і танків противника, зупинені ворожі колони, знешкоджена жива сила", - йдеться у повідомленні.

За оборону України воїн Мессі був нагороджений нагрудним знаком "Золотий хрест", відзнакою Головнокомандувача ЗСУ, орденом "За мужність" III ступеня та іншими нагородами.

Леонід Краснов брав участь в обороні низки населених пунктів / Фото: facebook.com/K2.54OMBr

Як повідомляв Главред, в боях з російськими окупантами в Донецькій області загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Ющук. У свої 25 років він вже був командиром протитанкового відділення взводу вогневої підтримки. На передовій воював з липня минулого року.

Крім того, в боях за свободу України загинув молодий воїн ЗСУ Сергій Петриків з Підберезівської громади Львівської області. Захиснику України назавжди залишиться 25 років.

Сергій Петриків пішов захищати Україну від російських окупантів з самого початку повномасштабної війни.

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