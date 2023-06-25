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"Справжній воїн та вірний друг": у тяжких боях загинув молодий боєць батальйону "Свобода"

Аліна Дембіцька
25 червня 2023, 22:29 оновлено 25 червня, 22:29
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"Флойд" був вправним гранатометником. У пекельних боях виявляв феноменальну мужність, знищив не одну одиницю ворожої бронетехніки.
захисник Флойд
У тяжких боях загинув молодий боєць батальйону "Свобода" / Колаж: Главред, фото: соцмережі

У тяжких боях за свободу та незалежність України трагічно загинув боєць 3-го батальйону "Свобода" Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" Олесь Гусак із позивним "Флойд". Свій останній бій захисник прийняв 19 червня. Про це повідомляє Telegram-канал svoboda.army.

Зазначається, що 28-річний Олесь з перших днів повномасштабного російського вторгнення вступив до лав батальйону "Свобода". Спочатку воїн обороняв Київ, а потім мужньо боровся з окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку.

"Флойд" був вправним гранатометником. У пекельних боях виявляв феноменальну мужність, знищив не одну одиницю ворожої бронетехніки. Побратими згадують Олеся Гусака, як справжнього воїна та вірного друга. Співчуття родині – матері Уляні, дружині Христині та батькові Андрію, який продовжує служити в 3-му батальйоні "Свобода", - йдеться в повідомленні.

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На смерть захисника відреагував його побратим Андрій "Борода" Кривущенко. Він також опублікував спільне фото з воїном та ще одним полеглим на фронті побратимом.

"Дивлюсь на це фото де ми всі посміхаємось – і плачу. В живих тільки я. "Сів" загинув пів року назад, а сьогодні ще один шрам на серці, "Флойд". Вони обидвоє гідно бились за Україну і заслуговували жити в незалежній, вільній та соборній країні. Це справжні патріоти, які з перших днів повномасштабного вторгнення були зі зброєю в руках. Цвіт нації. Молоді, красиві, усміхнені та закохані. Зі своїми мріями і планами. Як і ми всі. Ціна незалежності України на віки увійде у світову історію. Століттями та мільйонами життів ще жодна нація не відстоювала свою незалежність, свободу та суверенітет", - написав Кривущенко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

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