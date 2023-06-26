Двоє дітей залишилися без тата: у боях за Україну загинув розвідник Юрій Саманюк

На війні з російськими окупантами загинув захисник України з 93-ї окремої механізованої бригади Юрій Саманюк з позивним "тринадцятий". Він був розвідником.
Про загибель українського воїна стало відомо 25 червня. Трагічну новину повідомив ексрадник глави МВС Віктор Андрусів в Telegram.
"Загинув Юрій Саманюк. Мій друг. Багаторічний. Хочеться вам написати про цього воїна, але просто немає сил... Ти був воїном і пішов їм", – написав Андрусів.
Український політик Олександр Аронець також прокоментував у Facebook цю трагічну подію.
"Комок в горлі... Юра, земляче, гуцуле... як же так... Вічна пам'ять...", - написав він.
Він також звернувся і до побратимів Юрія.
"Підрозділи Юри, розвідників 93-ї бригади, ми з вами передавали два автомобілі, тож ви бачили Юрку на загальних фотографіях. Юра і його вже полеглий побратим Толік – це одні з перших воїнів, з ким звела доля після 24.02. Помоліться за мого друга. Царство Небесне. Просто немає слів", - написав Аронець.
Точне місце загибелі Юрія Саманюка невідоме. У воїна залишилася дружина і двоє дітей.
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