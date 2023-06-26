Двоє дітей залишилися без тата: у боях за Україну загинув розвідник Юрій Саманюк

Про загибель українського воїна стало відомо 25 червня. Він служив у 93-й окремій механізованій бригаді.

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У Юрія Саманюка залишилася дружина і двоє дітей / Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.aronets, t.me/victor_andrusiv

На війні з російськими окупантами загинув захисник України з 93-ї окремої механізованої бригади Юрій Саманюк з позивним "тринадцятий". Він був розвідником.

Про загибель українського воїна стало відомо 25 червня. Трагічну новину повідомив ексрадник глави МВС Віктор Андрусів в Telegram.

"Загинув Юрій Саманюк. Мій друг. Багаторічний. Хочеться вам написати про цього воїна, але просто немає сил... Ти був воїном і пішов їм", – написав Андрусів.

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Український політик Олександр Аронець також прокоментував у Facebook цю трагічну подію.

"Комок в горлі... Юра, земляче, гуцуле... як же так... Вічна пам'ять...", - написав він.

Юрій Саманюк був розвідником / Фото: facebook.com/oleksandr.aronets

Він також звернувся і до побратимів Юрія.

"Підрозділи Юри, розвідників 93-ї бригади, ми з вами передавали два автомобілі, тож ви бачили Юрку на загальних фотографіях. Юра і його вже полеглий побратим Толік – це одні з перших воїнів, з ким звела доля після 24.02. Помоліться за мого друга. Царство Небесне. Просто немає слів", - написав Аронець.

Точне місце загибелі Юрія Саманюка невідоме. У воїна залишилася дружина і двоє дітей.

Юрій Саманюк з дітьми / Фото: t.me/victor_andrusiv

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув багатодітний батько В'ячеслав Анопрієнко. Свій останній бій він прийняв у Донецькій області. Воїн служив у в 88-му батальйоні морської піхоти. Йому було 43 роки. Вдома на свого захисника не дочекалися дружина і четверо їхніх дітей.

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