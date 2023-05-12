"Тепер ти тримаєш небо над нами": під Бахмутом загинув чемпіон України з гребного слалому

Вдома у захисника залишилася любляча дружина та маленька донечка, яка займається співом.

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Під Бахмутом загинув чемпіон України з гребного слалому / Колаж: Главред, фото: Facebook Марини Сірої

У тяжких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Як пише Obozrevatel, 33-річний захисник все життя займався спортом. Він здобув звання майстра спорту України з гребного слалому. Неодноразово ставав чемпіоном та призером української першості. Брав участь у чемпіонатах Європи з гребного слалому.

У жовтні 2021 року, незадовго до повномасштабного російського вторгнення, Олег Сірий у складі команди Вінницької області посів друге місце на Кубку України з водного туризму. У цьому виді спорту він також заслужив звання майстра спорту та багаторазово ставав чемпіоном країни.

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Після того, як країна-агресорка Росія розпочала повномасштабну війну проти України Олег вступив до лав Збройних сил України, де служив у розвідці.

На жаль, чергове завдання під Бахмутом стало для захисника фатальним. 11 травня стало відомо про загибель воїна.

"Олег дуже любив життя і саме тому боровся за свободу та незалежність України, і віддав найцінніше – своє життя. Олеже, тепер ти тримаєш небо над нами. Повірити неможливо… Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна та світла пам'ять!", – відреагували на загибель Сірого на факультеті фізичного виховання та спорту ВДПУ, який він закінчив у 2011 році.

Вдома у захисника залишилася любляча дружина Марина та маленька донечка, яка займається співом.

Нагадаємо, що у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Також повідомлялося, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув найбільш результативний зенітник Збройних сил України – Андрій Лінійчук з позивним "Кельт". За час повномасштабної війни захисник збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника.

Дивіться відео про те, як ЗСУ системно контратакують окупантів РФ під Бахмутом:

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