П'ятеро діток так і не дочекались тата: у тяжких боях за Україну загинув воїн зі Львівщини

Загиблий герой був справжнім патріотом, активним учасником двох Майданів. З 2014 року – волонтерив для війська.

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У тяжких боях за Україну загинув воїн зі Львівщини / Колаж: Главред, фото: соцмережі

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 52-річний Юрій Сікиринський зі Львівщини. Свій останній бій захисник прийняв 14 червня в районі населеного пункту Роздолівка Бахмутського району.

"Знову трагічна звістка у нашій громаді з фронту... 14 червня у жорстокій війні з агресором при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Роздолівка Бахмутського району загинув Юрій Сікиринський, мешканець Солонки. Він був командиром відділення зв‘язку, старший сержант", - повідомляє Солонківська територіальна громада у Facebook.

Юрій народився 3 лютого 1971 року. Був успішним адвокатом. Крім того, Юрій був багатодітним батьком – у нього є син та чотири доньки.

Загиблий герой був справжнім патріотом, активним учасником двох Майданів. З 2014 року – волонтерив для війська. З моменту повномасштабного вторгнення вступив до лав Сил національної оборони (125 бригада).

"Боляче, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою. Ми завжди пам'ятатимемо ціну, яку заплатив мужній герой Юрій за Україну. Вічна шана за подвиг і Царство Небесне його душі", - написала громада.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

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