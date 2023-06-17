УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

П'ятеро діток так і не дочекались тата: у тяжких боях за Україну загинув воїн зі Львівщини

Аліна Дембіцька
17 июня 2023, 19:18 обновлено 17 июня, 19:18
334
Загиблий герой був справжнім патріотом, активним учасником двох Майданів. З 2014 року – волонтерив для війська.
загиблий захисник
У тяжких боях за Україну загинув воїн зі Львівщини / Колаж: Главред, фото: соцмережі

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 52-річний Юрій Сікиринський зі Львівщини. Свій останній бій захисник прийняв 14 червня в районі населеного пункту Роздолівка Бахмутського району.

"Знову трагічна звістка у нашій громаді з фронту... 14 червня у жорстокій війні з агресором при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Роздолівка Бахмутського району загинув Юрій Сікиринський, мешканець Солонки. Він був командиром відділення зв‘язку, старший сержант", - повідомляє Солонківська територіальна громада у Facebook.

Юрій народився 3 лютого 1971 року. Був успішним адвокатом. Крім того, Юрій був багатодітним батьком – у нього є син та чотири доньки.

Загиблий герой був справжнім патріотом, активним учасником двох Майданів. З 2014 року – волонтерив для війська. З моменту повномасштабного вторгнення вступив до лав Сил національної оборони (125 бригада).

"Боляче, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою. Ми завжди пам'ятатимемо ціну, яку заплатив мужній герой Юрій за Україну. Вічна шана за подвиг і Царство Небесне його душі", - написала громада.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Дивіться відео про захисника Романа Ратушного, який щиро любив Київ і до останнього боровся за справедливість:

Більше новин про загиблих героїв:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Байден передумав спрощувати вимоги для вступу України до НАТО

Байден передумав спрощувати вимоги для вступу України до НАТО

19:37 Світ
У Херсоні перевізники жорстоко побили волонтера, який безкоштовно перевозив людей

У Херсоні перевізники жорстоко побили волонтера, який безкоштовно перевозив людей

18:41 Україна
"Пробили дно": у МЗС поставили на місце TF1 за сюжет з лігва окупантів РФ

"Пробили дно": у МЗС поставили на місце TF1 за сюжет з лігва окупантів РФ

17:52 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:28

Не чародійка: що означає слово "чарунка" в українській мові - Авраменко дав відповідь

20:20

Данія готова передати Україні винищувачі F-16: все залежить від США

19:37

Байден передумав спрощувати вимоги для вступу України до НАТОВідео

19:20

Росія через деякий час після війни може забажати взяти реваншПогляд

19:18

П'ятеро діток так і не дочекались тата: у тяжких боях за Україну загинув воїн зі ЛьвівщиниВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:41

У Херсоні перевізники жорстоко побили волонтера, який безкоштовно перевозив людейВідео

18:09

В рюкзаку автомат: Віталій Кім показав рідкісні кадри зі своєю дружиною

17:52

"Пробили дно": у МЗС поставили на місце TF1 за сюжет з лігва окупантів РФ

17:34

На Кременчуцькому м'ясокомбінаті витік аміак: є постраждалі

Реклама
17:05

"Санітарна зона" в Україні: Тука розповів, чого насправді хоче досягти ПутінВідео

16:57

РФ хоче захопити Україну, щоб почати війну з НАТО: Єрмак про сценарій Кремля

16:55

Вибух був в "серці" конструкції: в NYT пояснили, як окупанти підірвали Каховську ГЕС

16:37

На Бахмутському напрямку ЗСУ звільняють території: Череватий розповів про затишшя в окупантівВідео

16:03

Повинна знати кожна господиня: скільки варити курячі ніжки до повної готовності

16:01

Побоюються будь-яких поворотів долі: тільки 3 знаки зодіаку шалено бояться змінВідео

15:57

Чекають наступу ЗСУ: опубліковані кадри окопів окупантів РФ на воротах до КримуВідео

15:47

Блінкен розкрив, що Росія не готується застосувати ядерну зброю - Bloomberg

15:45

Французький канал TF1 зганьбився репортажем з позицій окупантів РФВідео

15:07

Росія не вистоїть у війні проти Заходу: експерт розкрив деталіВідео

14:49

ЗСУ на шляху до звільнення Криму: американський генерал розкрив сценарій

Реклама
14:27

РосЗМІ: Пугачова сховалася за окулярами після невдалої пластики

14:15

Захід відповість Путіну війною на ядерку в Балтійському морі - МорозовВідео

13:51

Чотири людини загинули на місці: РФ вдарила ракетою в автомобіль на Харківщині

13:34

ЗСУ проломили оборону РФ і просунулися на півдні: знищено п'ять рот окупантівВідео

13:33

"Легко не буде": колишня Остапчука заговорила про суд і поділ майна

13:00

Гороскоп на завтра 18 червня 2023: Левам - підвищення, Раку - грошіВідео

12:51

"Пара з голови розриває кришку": експерт розніс ахінею Путіна про війну в УкраїніВідео

12:47

Подоляк - про ядерні погрози Лукашенка: він "близнюк" Медведєва і віщає анекдотиВідео

12:39

"Дуже боляче": Камалія видала правду про стосунки з Захуром

12:16

Удар ракетами по Києву під час візиту делегації ПАР: Міноборони пояснило мету РФ

12:06

Союз Пригожина з Золотовим для повалення Путіна: експерт оцінив сценарійВідео

11:46

Захід терпить знущання Кремля, відтягуючи крах світового порядкуПогляд

11:45

Ціни на АЗС різко злетять: названа нова вартість бензину і дизпалива

11:13

"Олігархи РФ у діалозі з Заходом": еліти можуть влаштувати переворот в Росії – ТукаВідео

11:00

Знаки зодіаку з найсильнішими ангелами-хранителями: астролог назвав щасливчиківВідео

10:46

Україна бере ініціативу і переможе, потрібні ракети на 200 км - МіноборониВідео

10:22

"Паркетні генерали зрадили": експерт розповів про нові плани Путіна

09:52

У Мелітополі п’яні окупанти обстріляли ФСБшників і "комендатуру" – ЗМІ

09:42

Пригожин отримав ляпаса: Тука розповів, як у Шойгу повертали ватажка ВагнераВідео

09:00

Кремлівські еліти домовились усунути Путіна від влади - Георгій ТукаЕксклюзив

Реклама
08:58

У РФ група чиновників вимагає у Путіна "повернутися до загальновизнаних кордонів" – ISW

08:30

ЗСУ випереджають темпи, знадобиться 4 місяці, щоб літати на F-16 - РезніковВідео

08:20

Що зобов'яже НАТО надавати по морді російському ґвалтівникуПогляд

07:32

ЗСУ добилися успіхів при наступі в Запорізькій і Донецькій областях - ISWВідео

07:05

Загадка, яка змусить чухати голову: лише одиниці знайдуть 4 зірки серед скляних куль

06:30

Чому не можна "відкривати двері" і "закривати очі": Авраменко здивував відповіддюВідео

06:20

Збирай-но ти, Володю, манатки і провалюй з КремляПогляд

05:00

Головоломка для тих, у кого зір, як у орла: треба знайти цифру 2 за 8 секунд

04:30

Помідори ошелешать небувалим урожаєм: яке листя не можна видаляти у томатів

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 17 червняВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять