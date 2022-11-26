ЗСУ можуть озброїти комплексами Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Україна може отримати американські системи протиповітряної оборони Patriot. Можливість постачання зенітно-ракетних комплексів, за згодою партнерів НАТО, допустила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Зокрема, після падіння ракети на території Польщі, міністр оборони республіки Маріуш Блашчак запропонував розмістити на західному кордоні України комплекси Patriot, щоб "захистити Україну від подальших жертв і відключення електроенергії та підвищити безпеку на східному кордоні Польщі", йдеться в матеріалі Сurrenttime.

"З військової точки зору, звичайно, було б краще, якби ці ракетні комплекси були розміщені в Україні, недалеко від польського кордону, щоб також захищати польську територію. Тоді вони захищали б і допомагали захищати Як Україну, так і Польщу найбільш ефективно", – заявив президент Польщі.

Де можуть розмістити комплекси Patriot

Щоб повністю убезпечити польсько-український кордон, достатньо два комплекси Patriot, вважає військовий експерт Роман Світан. При цьому в залежності від того, де вони будуть розміщені, буде по-різному прикрита територія України. Наприклад, якщо ППО поставлять на кордоні двох країн, це закриє близько 100 кілометрів на схід.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"Якщо приймуть рішення і передадуть нам її, значить, ми можемо розмістити її на відстані 100 км від польського кордону вглиб України, і тоді можна говорити, що на 200 км від польського кордону буде перекритий системою протиповітряної оборони Patriot", – пояснив він.

Якщо в НАТО погодяться розмістити ППО в Україні, є ще одне важливе питання, яке повинні будуть вирішити союзники. Хто буде керувати цими системами ППО - військові Північноатлантичного альянсу або ЗСУ, йдеться в матеріалі.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з того часу кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети й безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

ППО для України

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони Олексій Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогодні вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", — зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

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