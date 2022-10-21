ЗСУ збивають більше 60% ракет Росії, за декілька місяців ППО стане ще сильніше – Резніков

ППО України збивають велику кількість дронів - Резніков / Колаж АрміяInform, УНІАН

Війська протиповітряної оборони України розтрощують більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території. Ударних дронів збивається ще більше. За декілька місяців українська держава збирається значно посилити свою систему ППО. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що згідно зі статистикою, війська ППО збивають 60% повітряних цілей ворога. Йдеться про крилаті і балістичні ракети. Дронів знищується ще більше.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище...",- зазначив Резніков.

Також він додав, що Україна працюватиме над тим, щоб збивати більше ракет і дронів ворога, і розраховує на посилення своєї протиповітряної оборони вже за декілька місяців.

"Будемо рухатися, щоб відсоток зростав. Я думаю, що за декілька місяців ми значно посилимо нашу повітряну оборону", - підкреслив Олексій Резніков.

ППО для України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про розмову зі своїм ізраїльським колегою Яіром Лапідом.

Під час діалогу сторони обговорили прохання України до Ізраїлю надати системи і технології ППО і ПРО для протидії іранським безпілотникам, які використовує Росія з метою ударів по українських містах.

Дивіться відео ТСН - як Україна боротиметься з іранськими дронами-камікадзе

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