"ППО і ПРО ефективно працюють": Залужний заспокоїв українців в умовах ракетних обстрілів

Залужний заспокоїв українців в умовах ракетних обстрілів/ Facebook Залужний, armyinform

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав українців зберігати спокій під час повітряних тривог.

Він наголосив, що системи протиповітряної оборони і протиракетної оборони працюють ефективно. Про це він написав на своїй сторінці у Fecebook.

Залужний наголосив, що системи захисту від атаки окупантів з повітря, зокрема ракетних атак, добре виконують свою роботу завдяки професіоналізму українських воїнів та допомозі закордонних партнерів.

"Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ!", – наголосив Залужний.

Нагадаємо, 19 жовтня під час спроби окупантів атакувати з повітря ЗСУ збили 14 повітряних цілей окупантів РФ. Українські воїни знищили у небі над Україною чотири випущені російськими окупантами крилаті ракети і десять дронів-камікадзе Shahed-136.

Раніше американське видання The Hill з посиланням на військових експертів зазначало, що російський диктатор Володимир Путін поки що не збирається застосовувати ядерну зброю, але в його арсеналі є ще чотири способи ескалації війни в Україні. РФ може застосувати іншу зброю масового ураження – хімічну та біологічну. Крім того, росіяни можуть вдатися до руйнування дамб і продовжити тероризувати Україну ракетними ударами.

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