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Іспанський "Яструб" прикриє небо: ЗСУ озброять далекобійною батареєю ЗРК і системами ППО

2 листопада 2022, 19:04

Україна отримає батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide з ракетами і 4 системи ППО Hawk.

ППО Hawk
Система ППО Hawk / Вікіпедія

Україна незабаром отримає батарею ЗРК Aspide і 4 системи ППО Hawk від Іспанії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми довго працювали з Хосе Мануелем (главою МЗС Іспанії – Ред.), і наші колеги з інших відомств, над тим, щоб Україна якомога швидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії. Я дуже радий, що новий пакет є. Він вже на шляху в Україну, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide і ракети до неї, 4 системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати і снаряди до них, а також інше військове спорядження", - сказав Кулеба на прес-конференції з главою МЗС Іспанії в Києві в середу.

Глава МЗС підкреслив, що це саме те, про що Україна просила Іспанію.

"Це саме те, що допоможе нам захистити нашу цивільну інфраструктуру", - додав Кулеба.

Він звернув увагу на те, що після того, як глава МЗС Іспанії поінформував про рішення передати Україні системи Hawk, це стало сигналом для інших країн почати пошук систем Hawk і їх підготовку для передачі Україні.

"Ще більше засобів протиповітряної оборони надійде нам", - вказав Кулеба.

ЗРК Aspide

Сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей. У сімейство входять зенітні керовані ракети і ракети класу "повітря-повітря". Конструкція ракети базується на американській Rim-7e Sea Sparrow.

Характеристика

  • Дальність: 35 км;
  • Стеля: 8000 м;
  • Швидкість польоту: 1324 м/с (М=4);
  • Двигун: РДТТ SNIA-Viscosa;
  • Система наведення: моноімпульсна;
  • Стартова маса: 220 кг;
  • Маса бойової частини: 30 кг.

ППО Hawk

Американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет в польоті.

Характеристика

  • Маса БЧ - 74 кг;
  • Тип БЧ-осколково-фугасна (14 тис. сталевих сферичних осколків масою по 2 г.);
  • Кут розльоту осколків 70 градусів;
  • Маса модернізованої ДУ-395 кг (включаючи стартовий заряд масою 295 кг);
  • Дальність ураження цілі-1,5 км ... 35 км;
  • Висота ураження цілі - 60 м ... 18 км;
  • Максимальна швидкість - близько 500 м/с.

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони Олексій Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", - зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

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