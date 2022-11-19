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"Хочуть виснажити ППО України": у Пентагоні пояснили, чому РФ посилює ракетні удари

19 листопада 2022, 16:59

Заступник міністра оборони США наголосив, що країни-партнери повинні не дозволити РФ втілити свій план у життя.

Ракета, ракетнй удар, Пентагон
У Пентагоні пояснили, чому РФ посилює ракетні удари/ УНІАН, Reuters

Країна-агресорка Росія посилює ракетні обстріли українських територій частково для того, щоб виснажити запаси української протиповітряної оборони.

У Кремлі думають, що якщо вони зможуть змусити Київ використати "всі свої вкрай необхідні запаси" ППО, то їм вдасться перетягнути на себе домінування у небі над Україною. Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал, пише The Guardian.

Він наголосив, що країни-партнери не повинні дозволити РФ втілити цей свій план у життя. За його словами, варто потурбуватися, щоб українці отримали усе необхідне для їхньої ППО.

"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що це не спрацює, пересвідчившись, що українці отримають те, що їм потрібно для підтримки життєздатності своєї протиповітряної оборони", – наголосив Кал.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що майбутній прем'єр-міністр Ізраїль Біньямін Нетаньяху отримав побажання України щодо озброєнь і повинен дати Києву відповідь. Українська держава зацікавлена в отриманні оборонної зброї. Перш за все – в системах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Україна отримає більше систем ППО. Їх передадуть члени НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу. Також Україна отримає системи для боротьби з безпілотниками.

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