"Питання часу": Захід посилить ППО України для захисту від дронів і ракет РФ – Єрмак

Андрій Єрмак розповів про посилення Заходом ППО України / АрміяInform / president.gov.ua

Протиповітряна оборона України буде посилена західними союзниками, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це він сказав під час брифінгу для представників дипломатичного корпусу Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії, які є одними з лідерів у наданні Україні озброєння та військової техніки, повідомляє прес-служба глави держави.

Глава ОП закликав західних дипломатів вплинути на посилення забезпечення України їх державами засобами протиповітряної оборони.

Він нагадав, що Росія використовує ракети і дрони-камікадзе для нанесення масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

"Безумовно, враховуючи, що відбувається в останні дні, одним з наших основних пріоритетів є створення захисту для наших міст, цивільної інфраструктури та створення повітряного щита для України. І я дуже радий, що сьогодні це вже не питання для обговорення, а тільки питання часу. А це потрібно зробити якомога швидше", — сказав глава ОП.

Єрмак додав, що кроки зі створення спеціального повітряного захисту можуть бути першими в реалізації програми гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, ракетна атака російських окупантів по Києву сталася в середу, 19 жовтня.

У місті були чутні гучні вибухи. У мережі повідомили про серію вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що Сили оборони збили над столицею кілька ворожих ракет.

Зазначимо, що над Чернігівською областю українські військові ліквідували дві ворожі ракети. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Сили оборони Чернігівщини збили над Коптями дві ракети", - йдеться в повідомленні.

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