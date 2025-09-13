Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

Уражені судна належать до "тіньового флоту" РФ і ходять під прапором Сейшельських островів.

Підірвано танкери РФ у порту Приморська / Колаж: Главред, фото: скріншот, Pixabay

Головне:

У порту Приморськ Ленінградської області пошкоджено відразу два танкери РФ

Уражені судна належать до "тіньового флоту" РФ

Під час спецоперації Служби безпеки України 11 вересня в російському порту Приморськ Ленінградської області пошкоджено одразу два танкери РФ.

Під удар потрапили судна Kusto і Cai Yun, пише Reuters із посиланням на галузеві джерела та дані українських військових.

У повідомленні зазначається, що уражені судна належать до "тіньового флоту" РФ і ходять під прапором Сейшельських островів.

Також підкреслюється, що після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка, крім танкерів, також зазнала атаки, поки невідомий.

За даними експертів, товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня.

Що відбувається в порту Приморськ

В акваторії російського порту Приморськ на Балтійському морі фіксується розлив нафтопродуктів після дронової атаки, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Відзначається щонайменше дві плями забруднення, їхня площа невелика.

Одна з плям - біля танкера Kusto, який, імовірно, вчора був пошкоджений під час атаки дронами СБУ.

Другий танкер - Cai Yun, який також учора перебував у порту, знаходиться неподалік.

Удар по нафтопорту РФ: що кажуть у СБУ

Безпілотники, запущені Службою безпеки України, атакували найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі - Приморськ.

Як повідомили в СБУ, цей об'єкт є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи. Унаслідок вдалої атаки загорілося одне із суден, що перебувають у порту, а також насосна станція. Відвантаження нафти було припинено. За попередніми оцінками, щоденні збитки російського бюджету через зупинку експорту можуть сягати $41 мільйона.

Удари вглиб РФ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в РФ НПЗ і стратегічні об'єкти були під ударом. У країні-агресорі Росії лунали потужні вибухи.

Нагадаємо, командир Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") повідомив подробиці нічних ударів по енергетичних об'єктах країни-агресора РФ. За його даними, внаслідок атаки було уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) у населеному пункті Найтоповичі Брянської області.

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно Сили оборони вдруге вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області. Це підприємство має річну потужність у 8,5 млн тонн і виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

