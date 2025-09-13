Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

Головне:
- У порту Приморськ Ленінградської області пошкоджено відразу два танкери РФ
- Уражені судна належать до "тіньового флоту" РФ
Під час спецоперації Служби безпеки України 11 вересня в російському порту Приморськ Ленінградської області пошкоджено одразу два танкери РФ.
Під удар потрапили судна Kusto і Cai Yun, пише Reuters із посиланням на галузеві джерела та дані українських військових.
У повідомленні зазначається, що уражені судна належать до "тіньового флоту" РФ і ходять під прапором Сейшельських островів.
Також підкреслюється, що після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка, крім танкерів, також зазнала атаки, поки невідомий.
За даними експертів, товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня.
Що відбувається в порту Приморськ
В акваторії російського порту Приморськ на Балтійському морі фіксується розлив нафтопродуктів після дронової атаки, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.
Відзначається щонайменше дві плями забруднення, їхня площа невелика.
Одна з плям - біля танкера Kusto, який, імовірно, вчора був пошкоджений під час атаки дронами СБУ.
Другий танкер - Cai Yun, який також учора перебував у порту, знаходиться неподалік.
Удар по нафтопорту РФ: що кажуть у СБУ
Безпілотники, запущені Службою безпеки України, атакували найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі - Приморськ.
Як повідомили в СБУ, цей об'єкт є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи. Унаслідок вдалої атаки загорілося одне із суден, що перебувають у порту, а також насосна станція. Відвантаження нафти було припинено. За попередніми оцінками, щоденні збитки російського бюджету через зупинку експорту можуть сягати $41 мільйона.
Удари вглиб РФ: новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в РФ НПЗ і стратегічні об'єкти були під ударом. У країні-агресорі Росії лунали потужні вибухи.
Нагадаємо, командир Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") повідомив подробиці нічних ударів по енергетичних об'єктах країни-агресора РФ. За його даними, внаслідок атаки було уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) у населеному пункті Найтоповичі Брянської області.
Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно Сили оборони вдруге вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області. Це підприємство має річну потужність у 8,5 млн тонн і виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, мазут і бітум.
Читайте також:
- Дитині було два місяці: у Києві з-під завалів дістали тіло немовляти та його мами
- Уперше за весь час війни: Росія вдарила по Кабміну в Києві, яка зараз ситуація
- "Потрібна політична воля": Зеленський назвав спосіб зупинити Путіна на тлі
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред