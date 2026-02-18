Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — діти

Постраждали дві жінки 35 і 40 років, двоє чоловіків 26 і 40 років, а також діти: дівчатка у віці півтора і 11 років.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: t.me/gu_dsns_zp

Коротко:

Війська РФ атакували Запоріжжя безпілотниками

В результаті удару загинула 48-річна жінка, травми отримали 6 осіб

Аварійно-рятувальні роботи завершені

Увечері 17 лютого російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, зокрема, двоє дітей.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що жінка, яка отримала поранення в результаті атаки на Запоріжжя, загинула. Пізніше він уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести осіб. За його словами, допомога медиків знадобилася двом дітям.

"Всі постраждалі після отримання медичної допомоги будуть лікуватися амбулаторно", - зазначив Федоров.

Після атаки дронів у будинку вибиті вікна, пошкоджені балкони, є пошкодження дорожнього полотна і нежитлового приміщення.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих в результаті російського удару по Запоріжжю зросла до семи осіб.

Внаслідок обстрілу шестеро людей отримали травми - дві жінки 35 і 40 років, двоє чоловіків 26 і 40 років, а також діти: дівчатка у віці півтора і 11 років.

"На жаль, загинула 48-річна жінка. Інформація про кількість постраждалих уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальні служби проводять відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Ракетна атака РФ по Україні - новини

Як писав Главред, вранці у вівторок, 17 лютого, РФ завдала ракетного удару по Україні. Вночі окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, а після шостої години ранку ворожі ракети увійшли в повітряний простір України.

Російська армія атакувала Одесу. В результаті атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Відомо про трьох постраждалих чоловіків віком 62 і 65 років, один з них перебуває у важкому стані. Ще одній жінці медики надали допомогу на місці.

У Бурштині також прогриміла серія вибухів. Раніше Бурштинська ТЕС вже піддавалася ракетним і дроновим атакам, після яких об'єкт відновив роботу.

У Дніпропетровській області росіяни застосували ракети, дрони, артилерію та авіабомби. У Дніпрі пошкоджено підприємства, адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом окупантами було випущено понад 420 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили або придушили 392 повітряні цілі. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 18 дронів на 13 локаціях

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

