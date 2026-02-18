Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — діти

Анна Ярославська
18 лютого 2026, 06:45
231
Постраждали дві жінки 35 і 40 років, двоє чоловіків 26 і 40 років, а також діти: дівчатка у віці півтора і 11 років.
Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: t.me/gu_dsns_zp

Коротко:

  • Війська РФ атакували Запоріжжя безпілотниками
  • В результаті удару загинула 48-річна жінка, травми отримали 6 осіб
  • Аварійно-рятувальні роботи завершені

Увечері 17 лютого російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок атаки загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, зокрема, двоє дітей.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що жінка, яка отримала поранення в результаті атаки на Запоріжжя, загинула. Пізніше він уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести осіб. За його словами, допомога медиків знадобилася двом дітям.

відео дня

"Всі постраждалі після отримання медичної допомоги будуть лікуватися амбулаторно", - зазначив Федоров.

Після атаки дронів у будинку вибиті вікна, пошкоджені балкони, є пошкодження дорожнього полотна і нежитлового приміщення.

Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — діти
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

У ДСНС повідомили, що кількість постраждалих в результаті російського удару по Запоріжжю зросла до семи осіб.

Внаслідок обстрілу шестеро людей отримали травми - дві жінки 35 і 40 років, двоє чоловіків 26 і 40 років, а також діти: дівчатка у віці півтора і 11 років.

"На жаль, загинула 48-річна жінка. Інформація про кількість постраждалих уточнюється. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Наразі комунальні служби проводять відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

  • Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026
    Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026
    Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026
    Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026
    Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026
    Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026
    Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026
    Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026
    Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026
    Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026
    Наслідки атаки на Запоріжжі 17 лютого 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp

Ракетна атака РФ по Україні - новини

Як писав Главред, вранці у вівторок, 17 лютого, РФ завдала ракетного удару по Україні. Вночі окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, а після шостої години ранку ворожі ракети увійшли в повітряний простір України.

Російська армія атакувала Одесу. В результаті атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Відомо про трьох постраждалих чоловіків віком 62 і 65 років, один з них перебуває у важкому стані. Ще одній жінці медики надали допомогу на місці.

У Бурштині також прогриміла серія вибухів. Раніше Бурштинська ТЕС вже піддавалася ракетним і дроновим атакам, після яких об'єкт відновив роботу.

У Дніпропетровській області росіяни застосували ракети, дрони, артилерію та авіабомби. У Дніпрі пошкоджено підприємства, адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом окупантами було випущено понад 420 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили або придушили 392 повітряні цілі. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет і 18 дронів на 13 локаціях

Інші новини:

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталі

У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталі

08:24Світ
Переговори США, України та РФ у Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

Переговори США, України та РФ у Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

07:05Україна
Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — діти

Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — діти

06:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 лютого (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Терезам - несподіванка, Козорогам - витрати

Гороскоп на сьогодні 18 лютого: Терезам - несподіванка, Козорогам - витрати

Дантес вперше розповів про особисте життя на тлі чуток про розрив з Кацуріною

Дантес вперше розповів про особисте життя на тлі чуток про розрив з Кацуріною

Останні новини

08:32

Чи нападе РФ на НАТО в 2027 році: розвідки Швеції та Естонії оновили прогнози

08:30

Відключення світла в Україні - графіки на 18 лютого (оновлюється)

08:24

У російських Чебоксарах було гучно: дрони атакували важливий завод, деталіВідео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:05

Переговори США, України та РФ у Женеві: Віткофф заявив про "значний прогрес"

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
06:46

Чому переговори у Женеві відбуваються за сценарієм ПутінаПогляд

06:45

Дрони РФ завдали удару по Запоріжжю: загинула жінка, серед поранених — дітиФото

06:30

Шикарна страва без грама м'яса: готується за лічені хвилиниВідео

06:10

Що здатне зруйнувати плани КремляПогляд

Реклама
05:57

Втратив все волосся: Єфремов вразив хворим виглядом після колонії

05:22

На пляшках нові цінники: в Україні неочікувано подорожчав базовий продукт

04:30

Бур'яни зникнуть швидше: хитрість з поливом, про яку мало хто знає

04:00

Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні з качкою в куртці за 36 с

03:42

Чому в СРСР суворо забороняли шлюби з іноземцями: розкрита справжня причина

02:42

Людство приголомшило прогнозом: Земля ризикує перетворитися на смертельну зону

02:03

Політичний діалог у Женеві зайшов у глухий кут: журналіст розкрив подробиці

02:00

Наталка Денисенко відмовилася від минулого іміджу і вразила своїм виглядом

01:30

"Це здається божевіллям": Редкліфф зізнався, що думає про серіал за Гаррі Поттером

00:58

Ірина Білик позбулася довгого волосся: "Захват на максимум"Відео

00:52

Шахтар готовий розщедритися: "гірники" націлилися на трансфер бразильського таланта

Реклама
00:12

Захоплена Дорофєєва назвала співачку, яка "перевернула її розуміння"

17 лютого, вівторок
23:53

Небояться посухи та хвороб: п’ять витривалих сортів перцю для відкритого ґрунтуВідео

23:35

"Завжди поруч": Альона Омаргалієва вперше показала маму-красунюВідео

23:25

Світло буде по чергах: у Запорізькій області вводять нові обмеження на 18 лютого

23:23

Відключення електроенергії 18 лютого: що відомо про графіки для Києва та області

22:53

РФ готує плацдарм для наступу: комбат розкрив, де ворог планує новий прорив

22:27

Епічність, героїчність, видовищність: найкращі фільми Майкла Бея

22:15

У Зеленського анонсували потужні пакети військової допомоги: коли чекати на поставки

22:08

Мир в обмін на території: Зеленський дорікнув Трампу і окреслив позицію України

21:58

Графіки переписали: коли не буде світла в Дніпрі та області 18 лютого

21:51

Олександра Усика спіймали з новим іміджем на прогулянці з дружиною - деталі

21:21

Головна умова припинення війни: гучна заява Зеленського після переговорівВідео

21:14

Нові графіки для Черкаської області - коли не буде світла 18 лютого

20:46

РФ планує "захопити" низку населених пунктів до 24 лютого: у ЗСУ розкрили назви

20:44

У США зі скандалом затримали зірку "Трансформерів": йому висунуто звинувачення

20:26

"Так не працює": у Раді назвали головну умову виборів під час війни

20:06

Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомоВідео

19:50

Чому Росія та Україна не можуть домовитись про мир - в США назвали причину

19:39

Зима атакує з новою силою: що готує погода для Дніпра у найближчі дні

19:39

2026 рік принесе радикальні зміни для тих, хто народився в 4 особливі дати

Реклама
19:35

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнямиВідео

19:10

У РФ спостерігаються якісь катаклізми: що відбуваєтьсяПогляд

19:07

"Входити оновленою": Мозгова заінтригувала святковим іміджем

18:57

Не селище і не смт: як правильно сказати українською, відповідь історикаВідео

18:55

Базова косметичка: 5 засобів, на які не варто витрачатись початківцюВідео

18:53

Енергосистема в дефіциті: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 18 лютого

18:40

Відомий футболіст побив співробітника ТЦК: головні деталі скандалу з КолесникомВідео

18:40

Кеті Перрі готова вийти заміж за Джастіна Трюдо, її друзі стурбовані - ЗМІ

18:12

Копив все життя: чоловік викинув 20 золотих злитків у сміття

18:11

Чому є загроза удару "Орєшніком", а пусків не відбувається - що задумали в Кремлі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти