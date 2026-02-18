Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні з качкою в куртці за 36 с

Головоломки допомагають поліпшити увагу, тренують пам'ять і стимулюють розумову активність.

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Дуже популярні завдання "Знайдіть відмінності". У них потрібно уважно розглянути дві майже однакові картинки і виявити малопомітні відмінності, зазначає Jagranjosh.

Готові до нового випробування? Погляньте на дві ілюстрації з качкою в куртці. На перший погляд вони можуть здаватися ідентичними, але на них заховані 3 маленькі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі за 36 секунд? Перевірте свою уважність прямо зараз!

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваша мета - відшукати всі три відмінності до закінчення дедлайну. Вони можуть ховатися в кольорі, формі або розташуванні навіть найдрібніших деталей.

Знайшли всі три відмінності?

Вітаємо! Це свідчить про вашу високу спостережливість.

Якщо ж вам не вдалося їх побачити, рішення можна перевірити нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

