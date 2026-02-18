Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні з качкою в куртці за 36 с

Дуже популярні завдання "Знайдіть відмінності". У них потрібно уважно розглянути дві майже однакові картинки і виявити малопомітні відмінності, зазначає Jagranjosh.
Готові до нового випробування? Погляньте на дві ілюстрації з качкою в куртці. На перший погляд вони можуть здаватися ідентичними, але на них заховані 3 маленькі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі за 36 секунд? Перевірте свою уважність прямо зараз!
Ваша мета - відшукати всі три відмінності до закінчення дедлайну. Вони можуть ховатися в кольорі, формі або розташуванні навіть найдрібніших деталей.
Знайшли всі три відмінності?
Вітаємо! Це свідчить про вашу високу спостережливість.
Якщо ж вам не вдалося їх побачити, рішення можна перевірити нижче.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
