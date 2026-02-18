Рус
На пляшках нові цінники: в Україні неочікувано подорожчав базовий продукт

Анна Косик
18 лютого 2026, 05:22
Багато українців можуть помітити різницю у цінах.
В Україні зросли ціни на один із базових продуктів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Україні подорожчала олія
  • Олія одного популярного виробника коштує вже майже 90 гривень за 850 мілілітрів

У базовий набір продуктів українців входить соняшникова олія. Станом на 17 лютого ціни на неї підвищилися у порівнянні з середньомісячними показниками за січень поточного року.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Мова йде про рафіновану олію різних виробників, ціни на яку скоро можуть перевищити 90 гривень за пляшку.

Як супермаркети переписали ціни на олію

Олія рафінована Олейна у супермаркетах тепер коштує від 85,99 до 91,10 гривні за пляшку об'ємом 850 мілілітрів. Середня ціна на неї становить 89,23 гривні проти 87,15 гривень у січні.

Схоже ситуація з олією рафінованою Щедрий дар, ціни на яку сьогодні відрізняються в межах 83-85,99 гривень за пляшку. В середньому така олія коштує 84 гривні, хоча минулого місяця українці платили за неї 82,46 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Як російські обстріли впливають на ціни в Україні

Главред писав, що за словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, через удари Росії по енергосистемі України, продукти у магазинах постійно дорожчають.

Російські обстріли впливають на собівартість виробництва, тому підприємства підвищують втрати, які поступово закладають у ціну. При цьому, про різке здорожчання продуктів в Україні наразі мова не йде.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні розпочався продаж тепличних огірків нового обороту. Однак, за даними аналітиків, ціни на вітчизняні овочі наразі вищі за імпортні.

Раніше стало відомо, що в українських супермаркетах ціни на курячі стегна, гомілки, тушки та філе значно нижчі за середньомісячні показники за січень поточного року.

Нещодавно повідомлялося, що в останні тижні зими 2025-2026 ціни на сезонні фрукти, як от мандарини та апельсини, неочікувано знизилися в українських магазинах.

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
Реклама
Ірина Білик позбулася довгого волосся: "Захват на максимум"

Небояться посухи та хвороб: п'ять витривалих сортів перцю для відкритого ґрунту

"Завжди поруч": Альона Омаргалієва вперше показала маму-красуню

Реклама
Головна умова припинення війни: гучна заява Зеленського після переговорів

Суд прийняв рішення у справі ексміністра енергетики Галущенка - що відомо

Пил зникне миттєво: один простий трюк — і будинок блищить тижнями

Не селище і не смт: як правильно сказати українською, відповідь історика

Базова косметичка: 5 засобів, на які не варто витрачатись початківцю

Відомий футболіст побив співробітника ТЦК: головні деталі скандалу з Колесником

Реклама
Кавуни та дині будуть більшими за м'ячі: що посадити поруч

ЗСУ підірвали російський вертоліт Ка-27 і три пункти управління БПЛА РФ

